賴清德提4措施 2031年不缺水

2018年06月02日 01:31 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

行政院長賴清德1日抵台中參加水利節慶祝活動，強調將推動「開源、節流、調度、備援」4大措施，盼在2031年增加19億噸水，解決缺水問題。針對水果價跌等問題，行政院發言人徐國勇表示，農委會已啟動格外品收購機制，幫助市場價格回穩。

賴清德在水利署人員陪同下步入會場，他特別表彰終身成就獎得主吳憲雄，賴清德表示，吳憲雄投身水利工作達41年，退休後仍任顧問，總計貢獻在水利的時間約一甲子，包括員山子分洪、曾文水庫管理計費等各項治水計畫都有他參與。

賴清德指出，治水策略包括開源、節流等4大項，除要透過減少漏水、提高水回收比例等方式增加供水，也要節水、調度，以過去這段時間的乾旱情況，現在一期稻作還能如期供灌，都是相關單位努力的成果。

對於外界關心的水果價格及夏季電力問題，徐國勇指出，農委會5月31日已啟動格外品收購機制，6月1日順利將香蕉批發價拉抬至11.9元以上，確實幫助市場價回穩；夏季電力供應「一定是百分百、不會有打折的問題」，也盼民眾配合智慧節能，達到省電效能。

被問及賴清德是否會與呂秀蓮會面、挽留她留在民進黨？徐國勇強調，台灣面對外交這麼多的困難，每份力量都很珍貴，在黨務方面，「相信總統或院長應會私下與呂見面」。

(中國時報)