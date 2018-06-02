虎尾魚市場 成功轉型圖書館

雲林縣虎尾魚市場成功轉型活化成圖書館，公共工程委員會公管科長張易文（立者左二）等勘察，虎尾鎮長林文彬（立者左一）、虎尾圖書館長林素梅（立者左三）導覽。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣虎尾鎮立圖書館前身是虎尾魚市場，因為經營不善關閉閒置多年，經活化成功轉型為圖書館，公共工程委員會、教育部等中央相關部會1日會勘，活化情形令大家驚豔，當場解除列管，公程會公管科長張易文更推崇，值得其他蚊子館效法。

耗費4000多萬興建的虎尾魚市場，1996年啟用，不料因營運不佳虧損累累，甚至連員工薪資都發不出來，不到半年便關閉，其間雖曾力圖再起，最然還是功虧一簣，就此閒置了10多年，虎尾鎮立圖書館2011年正式從明正路遷館到現址。

張易文、教育部閱讀及語文教育科長吳中益等人勘察，雲林縣議員顏旭懋祕書張育珍、虎尾鎮代李素娥也前來關心。

鎮長林文彬表示，從魚市場到圖書館，虎尾走過非常漫長又困難的轉型路，最後大變身為圖書館，不只藏書從3萬多冊，大躍進為10萬多冊，周間開館時間也延長到晚上8點，開全縣先河，周日從上午8點到下午5點，讓鎮民獲得更充足的精神食糧。

館長林素梅導覽介紹，室內空間廣達720坪，書庫與報紙期刊區，還規畫兒童、青少年、網路、藝文展覽等區，2樓並闢有研習教室、自修室和親子故事屋；戶外有廣場不怕停車不便，並有溜冰場和球場，堪稱全國最大的圖書館，腹地大到足以席開2、300桌宴席。

「真的不敢相信！」張易文說，得知要來看的建物原本是魚市場，心存強烈疑惑，沒想到竟然不亞於國立圖書館，實為閒置空間活化成功的典範。吳中益等人也十分認同，大家當場決議解除活化空間追蹤列管。

(中國時報)

賴清德提4措施 2031年不缺水 最爛科大路 變身海綿道路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。