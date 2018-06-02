虎尾魚市場 成功轉型圖書館

2018年06月02日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎尾鎮立圖書館前身是虎尾魚市場，因為經營不善關閉閒置多年，經活化成功轉型為圖書館，公共工程委員會、教育部等中央相關部會1日會勘，活化情形令大家驚豔，當場解除列管，公程會公管科長張易文更推崇，值得其他蚊子館效法。

耗費4000多萬興建的虎尾魚市場，1996年啟用，不料因營運不佳虧損累累，甚至連員工薪資都發不出來，不到半年便關閉，其間雖曾力圖再起，最然還是功虧一簣，就此閒置了10多年，虎尾鎮立圖書館2011年正式從明正路遷館到現址。

張易文、教育部閱讀及語文教育科長吳中益等人勘察，雲林縣議員顏旭懋祕書張育珍、虎尾鎮代李素娥也前來關心。

鎮長林文彬表示，從魚市場到圖書館，虎尾走過非常漫長又困難的轉型路，最後大變身為圖書館，不只藏書從3萬多冊，大躍進為10萬多冊，周間開館時間也延長到晚上8點，開全縣先河，周日從上午8點到下午5點，讓鎮民獲得更充足的精神食糧。

館長林素梅導覽介紹，室內空間廣達720坪，書庫與報紙期刊區，還規畫兒童、青少年、網路、藝文展覽等區，2樓並闢有研習教室、自修室和親子故事屋；戶外有廣場不怕停車不便，並有溜冰場和球場，堪稱全國最大的圖書館，腹地大到足以席開2、300桌宴席。

「真的不敢相信！」張易文說，得知要來看的建物原本是魚市場，心存強烈疑惑，沒想到竟然不亞於國立圖書館，實為閒置空間活化成功的典範。吳中益等人也十分認同，大家當場決議解除活化空間追蹤列管。

(中國時報)