最爛科大路 變身海綿道路

2018年06月02日 01:31 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東科技大學主要聯外的科大路，因莫拉克風災後救災及清疏等重型車輛通行，長期遭重輾壓，路面凹陷不平、坑坑洞洞，為屏科大師生及民眾詬病。屏東縣政府與屏科大合作，以「透水鋪面」重鋪設全長6.3公里路面，最爛的路變成平整的海綿道路。

科大路是由台糖廢鐵道改建，是內埔鄉內重要道路。不過路面在莫拉克風災後就不曾平整過，品質之爛在縣內名列前茅；屏科大學生多騎機車，非常危險，交通事故不斷。雖然屢次重舖路面，不過因為路基已被壓壞，重舖只是治標，無法根本解決問題。

縣府因此和屏科大合作，先選擇其中一段520公尺路面進行透水性鋪面實驗，測試其變位、承載力、透水等，發現不但路面透水性增強，不易積水且溫度降低，變成一段「海綿道路」，有助於土地保水，也符合生態環保概念，吸引許多縣市前來觀摩。

縣府因此爭取營建署補助，將1.59億經費將全長6.3公里的科大路以環保材質、碎石、混凝土底層搭配加上地工織布等，舖設透水鋪面。雖然每平方公尺成本比傳統柏油道路貴約500元，但未來可望降低修復成本。

5月全部路段完工，不但路面非常平坦，也成為全國最長兼具環境生態的透水路段。未來氣候愈來愈極端，海綿道路能保水同時降低地面溫度，減少都市的熱島效應。縣府今年會召開國際研討會發表研究與成果，也計畫陸續推廣到縣內其他道路。

(中國時報)