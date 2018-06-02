浮洲合宜宅 遭違法裝修變套房

2018年06月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員黃俊哲接獲民眾檢舉，浮洲合宜住宅某住戶擅自將房屋變更為多間套房，企圖出租牟利，不僅影響結構安全更「辜負政府美意」！新北市工務局表示，違法裝修最高可罰30萬元，將請住戶說明；至於是否違反出租規定，須交由營建署認定。

黃俊哲接獲民眾檢舉，1日上午前往浮洲合宜住宅會勘，發現該戶已在室內堆砌磚牆，若以一塊磚頭重2.5公斤估算，一面4寸壁的磚牆需75塊磚，完工後總牆面重2.57公噸，恐危害建築物整體結構，嚴重影響到其他住戶的居住安全。

當地住戶表示，該戶施工的聲音嚴重影響居民生活品質，甚至將施工用的水泥堆置在停車場，完全無視其他住戶的權益。

黃俊哲表示，現行法規建築物增設2間以上廁所、浴室或居室，造成分間牆變更，或樓地板墊高等，須向市府申請，將要求市府工務局立即針對該房屋查核。

他強調，合宜住宅設立目的良善，卻遭受有心人士的濫用及牟利，辜負政府美意，要求中央及市府有關機關立即檢討，讓真正有需要的民眾申請合宜住宅，保障居住正義。

工務局表示，該住戶違反室內裝修部分，會依建築法要求屋主改善；至於合宜住宅為內政部營建署主辦的業務，營建署才是主管機關，不同於一般社區，能不能隔小套房出租，營建署當初有訂定承購條件、合約，屋主是否有違反規定，則須交由營建署認定。

(中國時報)