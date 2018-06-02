奉天宮兩岸交流 陸學者來不了

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣新港奉天宮，長期致力傳播媽祖文化，今年除依往例辦理研討會外，更首次以藝文方式進行推廣，舉辦2018兩岸媽祖文化藝術展，展出39幅字畫作品，但董事長何達煌透露，受日前台灣與布吉納法索斷交影響，政府嚴審大陸人士來台，致部分學者無法前來，實為可惜，期待「政治歸政治、宗教歸宗教」。

何達煌表示，為使媽祖信仰文化永續發展，廟方每2年舉辦1次學術研討會，邀集兩岸學者及年輕學子共襄盛舉，今年邁入第3屆，卻因日前台布斷交，政府宣布嚴審陸方人士來台，包含華僑大學、福建師範大學和閩南師範大學等8位學者受影響，讓他大嘆，宗教文化交流不應以有色眼光看待。

儘管受政治因素干擾，但在媽祖保佑下，部分中國社科院、上海社科院及莆田學院等學者，因較早提出申請來台，得以順利取得入台證，研討會不僅能如期舉行，且與會人數屢創新高，主辦人嚴文志指出，今年報名學生高達120人，場面盛大，期許年輕人傳承媽祖信仰文化，使兩岸因媽祖文化融合交流，體現兩岸媽祖一家親。

嚴文志說，今年除藉由紙上文字認識媽祖信仰外，廟方也透過藝術進行推廣，蒐集包含已故台灣國寶級畫家王雙寬、藝術家倪朝龍、閩南師範大學教授鄭鏞等，共39幅兩岸媽祖文化字畫作品，即日起於奉天宮2樓開展，7月則在台中萬春宮展出。

(中國時報)

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