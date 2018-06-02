效法文在寅翻轉賽局的勇氣

2018年06月02日 04:10 中國時報 主筆室

朝鮮半島和台灣海峽長期以來是東北亞地區的火藥庫，潛藏著戰火危機。不過近來二者情勢出現轉折，原本危在旦夕的半島局勢突然撥雲見日，曾經和緩的兩岸關係卻轉趨惡化。前者有相當部分應歸功於南韓總統文在寅，後者應由蔡英文總統首當其責。

論所處局勢，南韓與台灣頗有相似之處。南韓面對窮兵黷武的北韓，安全上必須依賴美國保護傘，經濟上要靠攏中國大陸與日本，強化經濟實力並提升國際地位，才能維持國家安全與發展。台灣的處境比南韓更惡劣千百倍，對手是實力極度懸殊的大陸，僅有的安全保障是承諾有限且未必可靠的美國，外交長期孤立，必須厚植經濟實力以維持生存。安定是經濟成長的必要條件，台灣一則必須努力維持對外關係的穩定，二則應向外爭取最大的商機。遺憾的是，文在寅全力把南韓往前推，蔡英文總統卻一味扯台灣後腿，讓台灣距離和平與繁榮愈來愈遠。

持平而言，北韓局勢轉危為安，主要是北韓領導人金正恩想用核武交換美國的和平條約，南韓角色原本不大，但文在寅不願南韓在強權遊戲中靠邊站，勇敢果斷地掌握時機，主動為南韓創造角色。當北韓與美國對峙叫囂時，他努力勸說美國不要放棄和平希望，也頻頻扮演美朝的溝通橋梁。他全力展開外交攻勢，和金正恩舉行會談，為美、朝、中、日之間擴大交集。「川金會」因為金正恩不滿美國副總統潘斯提及「利比亞模式」而面臨叫停時，文在寅二度和金正恩會面，讓雙方都有台階可下，「川金會」起死回生。

當然，北韓危機能否解除，還要看金正恩到底如何盤算，但至少文在寅沒有坐視南韓在朝鮮半島的變局中淪為旁觀者，而是迅速抓住機會積極動作，為南韓爭取更大的國際角色，為和平繁榮的未來盡最大心力。在對的時機，以創意與勇氣主動為國家開創生機，作為一個領導人，文在寅無愧於國家與人民。

和文在寅一比，蔡英文總統實在差很多。南韓可以認清現實，在大國角力中積極為自己爭取和平與發展的機會，台灣面對更強大的敵人，處於更險惡的局勢，為什麼卻不願去設法維持一個穩定的內外局面，讓台灣可以在安定中厚植國本？

蔡英文總統最大的問題，是坐視台灣被深綠與太陽花綁架兩岸政策，沒有勇氣面對中國已強大到連美國也忌憚的現實，明知道台灣的命運深受中國大陸影響，明知道台灣的籌碼已在國際舞台上大幅貶值，卻不願承接前政府的兩岸和解政策，也不願重新尋求與中國大陸的交集，妄想切斷與大陸的關係後台灣可以自行其是，以「維持現狀」不變應萬變，結果是對中國的報復打壓完全無能為力，只能眼睜睜看著邦交國一個個跑掉，卻回過頭來指責國內批評者不夠團結。

人民的支持是領導者要爭取的對象，不是人民欠領導者的義務，做不好哪能硬要大家說讚。總統受選民之付託治理國家，施政表現必須接受公評，豈有只准你鬥別人不准人家罵你？如果對批評毫不自省，對錯誤的政策死不修改，反而炮口向內酣鬥不已，那又憑什麼要求全民團結支持？

兩岸關係攸關台灣所有人的未來命運，為了保護台灣的生存發展，台灣領導人必須有能力妥善處理兩岸關係，讓對岸龐大的力量成為助力而不是阻力。這不是認輸投降，而是有勇氣在艱困的現實中為自己開創生機，降低外在環境的敵意阻撓，爭取和解合作以建立一個對台灣生存發展友善的環境，從而開創更多經貿投資與文化社會交流的利多，讓台灣突破困境成長茁壯。

選擇在一念之間，蔡總統如果不能擺脫深綠的綁架，台灣就會被困頓的兩岸關係綁住手腳，對國家生存發展所造成的損傷，不是拉攏美、日就能彌補過來的。文在寅能果斷抓住機會，為南韓開創新局；蔡總統一樣可以主動為台灣開創機會，以新的視野與願景說服國人凝聚共識，與中國大陸建立民共互動基礎，挽救在內外交迫中不斷沉淪的台灣。領導人的承擔，就看有沒有勇氣為全民的長遠未來做正確的抉擇。

(中國時報)