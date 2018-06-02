神探 菜販 救世主？

2018年06月02日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨執政以來窮追猛打國民黨，國民黨被打趴到進了加護病房。但奄奄一息的國民黨，6月1日早上因北神探侯友宜與南菜販韓國瑜的合體造勢，罕見吸引簇擁的人潮，基層亢奮表示「這場景很久沒見過了！」

群眾如此激動，其來有自。國民黨從2014年縣市長選舉遭逢史上最大慘敗，2016年總統及立委大選不只淪為在野黨，還被民進黨一路追殺黨產。頹敗的國民黨一直期待新共主出現。氣勢攀高的新北市長參選人侯友宜，儼然扮演了救世主，加上高雄市長參選人韓國瑜適時串場，兩人攜手走進市場，幫農民叫賣香蕉、鳳梨，激化了基層被壓抑多年的情緒。

氣勢雖被拉抬了，但國民黨選情是否因此水漲船高，還得觀察後勢發展。畢竟國民黨這些年來連在野黨角色都扮演不好，選民不會只因民進黨執政不力，就把票轉投給國民黨。

此時的國民黨沒本錢高興得太早，只要轉個頭看一下民進黨的台北市長選舉操作，前副總統呂秀蓮爭取黨內提名未果，撂話與民進黨說Bye Bye，蔡總統就急著安排會面安撫，大談民進黨沒有分裂的本錢。

完全執政的民進黨都有這樣的危機感，好不容易從加護病房轉至普通病房的國民黨，迄今依然內亂互鬥不已。國民黨黨工為了薪水沒落袋竟聲請查封黨產，新竹縣長人選也因背後各有大老支持搞不定，提名辦法竟可以臨時大轉彎。

不團結的國民黨看來已習慣當在野黨，神探與菜販的合體不應只是打了一針興奮劑，因為愈來愈多選民不再被藍綠綁架，無色覺醒已是一股新興的中道力道。國民黨難得甦醒，是契機也是艱鉅挑戰的開始！

(中國時報)