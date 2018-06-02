2018年06月02日 04:10 中國時報 張慧英

「川金會」時間似乎還搞不定，其實先期作業正談得緊鑼密鼓，想必屆時將端出澎湃菜色，還可能改寫東北亞政治局勢。

這場空前的歷史高峰會，是美國總統川普和北韓領導人金正恩都渴望的。川普想證明自己世界一級棒，不但當得起諾貝爾和平獎，國內外的如雷掌聲想必會持續到他勝選連任，也讓他有更多政治資本對抗「通俄門」的調查。金正恩想登上世界舞台焦點，成為和美國總統平等對話的重要領袖，也拉抬北韓的國際地位。他個人風光無限，為北韓開創歷史新頁，還能解除制裁，引進經援以振興經濟。

其實雙方都是想保護自己，美國怕北韓的核彈來襲，金正恩怕美國的無人機來襲，既然彼此都怕，那就可以來做個交易。金正恩直到有了核武和長程導彈這麼厲害的牌，才能挺起腰桿要美國拿和平條約來換。川普和金正恩都極想談成交易，「川金會」應該會有頗為實質的成果，否則彼此都沒有東西可以拿回家炫耀。只是這兩人都自大暴躁，得順著毛摸，之前為了口舌上的不尊重便揚言取消會談，即使見面相談甚歡，將來未必不會再翻臉。

廢核與和平條約是雙方的終極目標，但要實現還是要一段時間與程序，美國會要求完全、不可逆且可查驗地銷毀核武、核設施、導彈，接受原能總署的實地監督，也許還會提到生化武器。這是非常大的工程，須分階段執行，美方應該也是分階段給好處，例如解除制裁、經援；直到廢核執行到相當程度時，才送上作為終極獎勵的互不侵犯和平條約。

不過坦白說，北韓的核武、核設施和導彈有多少，藏在哪個山頭，外界是絕對查不清楚的，而且藏在腦子與碟片裡的技術隨時可以重新上陣。之前北韓帶國際媒體觀看炸毀豐溪里核試場，以展示棄核誠意，但2008年北韓也曾公開炸毀寧邊的冷卻塔，結果第二年就舉行核試。炸幾個設施很容易，大家也只是看看罷了，重點在於北韓願意披露自己到什麼程度，又有多少誠意履行承諾，這還需要慢慢磨，也可能又是一段充滿失望與挫折的老路子。

但是，也有可能出現新的局面。金正恩小時候留學瑞士，喜歡籃球和搖滾樂，在金氏三代中，他最了解外在世界，也最希望在國際舞台上成為風光要角。強悍狠辣的他，既有謀略又果敢，他想用核武換來美國的安全承諾，讓自己和北韓在世界舞台向上晉級，就有可能在棄核上做出具體實績。因為他要的是安全和發展，以及個人的榮耀與美國的尊重，只要讓金正恩覺得自己是布局在握的贏家，美朝協議就有可能順利執行一段時間。

如此一來，北韓危機便大大緩解，果若如此，整個東北亞情勢也會有全新的轉折。美國在南韓、日本與亞太的軍事存在，雖然圍堵中國是主要原因，不過北韓也是明面上的一個由頭。當北韓笑臉迎人時，中國必然加大對薩德的施壓，而南韓也會希望朝鮮半島局勢更加緩和。日本近年來一直強化軍備，也傳出主張發展核武之聲，如果北韓威脅消失倒有些不方便了。

不再是核武威脅的北韓，是美國、中國和南韓拉攏的對象，日本也會想重新建立關係。一場角力戰的揭幕，可能將逐漸重塑東北亞的政治局面。不過，金正恩擺出笑臉，不是為了讓北韓被和平轉變，更不會讓自己被人主導，他的籌謀和意志，還是主導東北亞政治版圖的重要因素。

(中國時報)