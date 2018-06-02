農民還是民進黨鐵票嗎

2018年06月02日 04:10 中國時報 李武忠

國內水果陸續進入盛產期，但多數農民並沒有歡喜慶豐收，由於香蕉、鳳梨等大跌價，農民入不敷出，政府也未有效協助，在高雄有果農還掛出「民進黨不倒，農民不會好」的布條來抗議。

由於國內消費市場有限，往年有大批陸客來台消費水果，加上大陸官員也經常來台採購，對於穩定台灣農產品供需及價格有正向的幫助。但目前兩岸關係急凍，陸客來台人數銳減，大陸官方也不再採購「台獨水果」，而國外市場短期開拓不易，一旦水果過於盛產，很容易就落得「果賤傷農」。

日前蔡總統特別和總統府祕書長陳菊透過臉書直播一起推銷玉荷包，只是這種像放煙火式的行銷，不僅無法治標，更無法治本改革水果的產銷供應鏈。

隨著「短鏈」革命以及「新零售」時代到來，許多國家不僅大幅拋棄那些不產生附加值或附加值較低的產銷環節，而且以消費者為產銷價值鏈的中心，使農產品行銷更加國際化，可有效緩解產銷失衡的老問題。而台灣農產品至今還是走傳統行銷的老路，遇到產銷失衡就辦理促銷或給補助，無法順應時代的轉變。

目前國內兩大攸關農產品行銷的機構，也都未能發揮應有的功能。蔡政府花費鉅資成立「台灣國際農業開發股份有限公司」，宣稱要整合國內小農打團體戰，來開拓國際市場。但近期歷經高麗菜、香蕉、鳳梨、荔枝等盛產季節蔬果價格暴跌，農民苦不堪言之際，該公司不僅在開拓新興國際市場上乏善可陳，許多作法如向台糖承租土地，自己找農民來契作後外銷，甚至規畫自行成立生產合作社等，反而引來與民爭利的批評。

至於台北農產運銷公司，本負有穩定國內農產供需與價格的任務，但在吳音寧擔任總經理之後爭議不斷，她面對這幾波國內水果盛產跌價，也沒有採取措施穩定價格，或幫助果農賣出好一點的價格，同樣讓農民失望。

國內水果產銷失衡的問題經年無法解決，政府不但未利用科技和網路進行產銷供應鏈的改革，縮短產地到市場的距離，更坐視大陸市場的喪失，看來農民要讓高高在上的政客低頭，只能靠手中的選票了！

（作者為農漁學者）

(中國時報)