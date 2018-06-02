2018年06月02日 04:10 中國時報 張競

美軍太平洋司令部日前正式更名為「印太司令部」，但美方又特別強調其作戰責任區、任務屬性、所轄兵力、組織架構與部署態勢都不會改變，無形中就招認了這只是為改名而改名，其意涵神似於魯迅在《阿Q正傳》中所說的「精神勝利法」。

美國國防部長馬提斯指出，美國與印太地區多數國家共享願景，無論各國大小，其主權都該受到尊重，而且這是個開放的投資區域，自由、公平與互惠的貿易，不受制於任何國家的掠奪性經濟或脅迫，「因為印太有許多帶、許多路」。雖然他未提中國大陸或「一帶一路」倡議，但此說法豈非此地無銀三百兩？

自從美國總統川普提出「印太戰略」以來，其實國際間一直還看不出「印太戰略」的藍圖，更別說以此對中國大陸擂起戰鼓，此次美軍印太司令部的更名算是一個比較明顯的動作，但是馬提斯在宣布更名時，並未同時提出「印太司令部」的配套措施，而且如果原先布署的兵力、戰力都未增加，更讓人不知真正的「牛肉」在哪裡？

在歐巴馬時代為了表示對亞太地區的重視，歐巴馬曾宣稱要將美國6成的艦艇都部署在太平洋戰區，但他任內並未達成。川普上任後以「自由開放的印度──太平洋」定調其亞太政策，但如今川普執政兩年也未見到增加任何兵力在太平洋戰區，因此印太戰略的成效其實還有待觀察。

外交部5月11日在亞太司之下新設「印太科」，外交部長吳釗燮堅稱，如此將「符合當前國際戰略的趨勢」。但在沒有看到美國「印太戰略」牛肉前，就如此配合演出，蔡政府「親美抗中」心態是否太過心急？

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)