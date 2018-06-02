航海跨越黑潮竹筏IRA2號暖身

2018年06月02日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台灣划手宋元開。 （楊漢聲攝）

國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館持續合作推動「3萬年前的航海跨越黑潮」實驗計畫，經過一整年數據研究、調整和修正，並參照划手建議「輕量化」後，打造全新竹筏IRA2號，預計6月初在東海岸試航，為2019年從台灣台東長濱航向日本與那國島跨國航行暖身。

沖繩史前人類 可能是台灣人

2017年跨越黑潮的IRA1號古竹筏，由阿美族工藝師LAWAI負責打造，重達800公斤，經航行試驗認為船身太長太重，影響船隻轉向與速度，2018年重新改良製作IRA2號，長約8.9公尺、寬約1.2公尺、重量約500公斤，較IRA1號長度縮短、寬度增加、重量則明顯減輕。

日本國立科學博物館教授海部陽介指出，近年沖繩列島出土頗多2萬多年前人類骨骸，根據動物分布、海流及舊石器時代人類遺跡等因素推測，3萬年即已居住在沖繩列島上的史前人類，有極大可能是由台灣經海上航海遷徙過去，才會進行此航海研究計畫。

國立台灣史前文化博物館副館長林志興表示，史前館與日本科博館透過本計畫執行，體現史前時代人類冒險精神，期望能共同解開長濱文化是否與航向琉球那群人有關的謎團。

台日欲解謎團 精挑划手執行

划竹筏古船橫越黑潮抵達日本相當不易，加上全程禁用電子儀器，這次划手精挑細選，分別來自日本、台灣與紐西蘭，領隊計畫總指揮內田正洋是皮划艇和獨木舟專家，划手分別是日籍原康司、鈴木克章、內田沙希、日籍台人宋元開，與紐西蘭籍Toiora Hawira。

來自台灣的划手宋元開，是團隊中唯一曾從台灣花蓮划獨木舟到過與那國島的專家，雖已高齡64歲，但為了這次挑戰，仍每天游泳3小時，強壯體魄不輸年輕人。宋元開說，雖然他曾划獨木舟到過與那國島，但獨木舟與竹筏古船差別極大，竹筏古船船體較大、速度較慢，極需團隊合作，對於能否完成任務表示很有信心。

(中國時報)