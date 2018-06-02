天鵝湖節奏 迪亞杜拉一棒在握

2018年06月02日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

烏克蘭大劇院首席指揮密克拉‧迪亞杜拉首次來台，和NSO國家交響樂團（以下簡稱NSO）即將在下周合作演出全本芭蕾舞劇《天鵝湖》和《睡美人》。曾與許多交響樂團合作的密克拉表示：「NSO的表現非常專業、傑出，對音樂的反應非常敏銳，也很快速地吸收指揮意見，非常不容易。」

密克拉‧迪亞杜拉出生於1961年，是基輔人，原本是劇院的小號手，有份穩定工作，在24歲那年接受老師建議，改學指揮，人生從此大轉彎，「或許老師是看見我的某種特質，老師告訴我，只要我肯轉指揮，一定會成功，為了他的這句話，我改學指揮，可說是放棄所有，從頭來過，我只能不斷前進，否則我將一無所有。現在指揮對我而言，不單單是一份職業，而是我的生命。」

密克拉‧迪亞杜拉對芭蕾舞劇可說是下了一番苦功，他清楚掌握每一段舞的步伐和節奏，「我的功課就是要讓芭蕾舞者和樂團融合在一起，而每位舞者的身形、呼吸，以及情感表現都不一樣，如何調整、統籌，成為我的課題，全面熟悉，才能掌握。」

NSO國家交響樂團豎琴首席解瑄表示，柴可夫斯基的三大芭蕾舞劇，在豎琴聲部，都寫了非常吃重的獨奏炫技片段，稱為「裝飾奏」，她表示：「烏克蘭大劇院特別為舞者狀態量身打造，重新寫了一段《天鵝湖》的裝飾奏。」新編的版本，不僅更浪漫、也更自由，「我會把速度練得更有彈性些，隨著指揮的帶領，因應現場舞者跳舞的舞步、呼吸作變化。」《天鵝湖》將在6月6至8日演出，《睡美人》將在6月9至10日演出，地點為台北國家戲劇院。

(中國時報)