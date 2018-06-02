虛擬的傷痛被盜用 作家姚良真痛

2018年06月02日 04:10 中國時報 李怡芸 ／綜合報導 ／綜合報導

姚良正版《虛擬的傷痛》為紀念父親所作。（取自當當網）

曾以長篇小說《虛擬的傷痛》入圍大陸第九屆茅盾文學獎，80後作家姚良近日指出，自己花了4年的著作，在孔夫子舊書網上卻成為郭敬明的作品，除了封面、作家不同，實則書裡的內容乃至標點符號都一字不差，更令他難堪的是，這樣的盜版書還比正版書貴了6元（人民幣，下同）。

姚良曾於2010年以交換學生身分來台，也曾獲第39屆香港青年文學獎，在台曾出版《第三隻眼》，目前為中國人民大學創造性寫作班研究生，他於2011年因父親車禍去世的那段時間異常痛苦掙扎，決定用寫一本書的方式來懷念父親，遂於2014年在北京時代華文書局出版了《虛擬的傷痛》，他曾表示小說是「根據個人經歷，加入了父親遭遇的不幸事件」。而該書出版的日子正是姚父去世3周年的紀念日。

這樣一本被視為療癒系的小說，雖叫好卻不算叫座，然而近日卻與青春小說暢銷作家郭敬明意外扯上關係，姚良發現孔夫子舊書網上，由長江文藝出版，郭敬明為作者的《虛擬的傷痛》，雖非由長江文藝出版，書號則確實存在，但卻是該出版社另一作者笛安的《東霓》書號，陸媒報導指出，盜版手法是既冒了名又盜用了出版社的正規書號，且還特別標註此書「第一版就印了1萬冊」。

以《虛擬的傷痛》療傷也作為對父親的紀念，姚良在正版書的扉頁上寫著「獻給我的父親」，但令他心酸的是隨意被盜版的書，少了這樣的「細節」與意義；另一方面，4年寫就的《虛擬的傷痛》當時稿費1萬元，姚良感慨：「我如果端盤子4年，也不止1萬塊錢。」

據大陸「掃黃打非」部門公布，今年第一季的查編侵權盜版出版品有150餘萬件，盜版類案件460餘起，儘管如姚良這樣的創作者強調盜版對作者是極大的不尊重，但陸自2013年以降，盜版書尤其轉戰於網路書店，包括亞馬遜中國也曾傳出賣盜版書情事，亦有盜版書甚至是藉著書博會「洗白」而流向市場。大陸出版業者多呼籲打盜版仍待共識共治，線上、線下有必要雙管齊下。

(中國時報)