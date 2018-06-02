鑽石婚簽捐大體 丁德成夫妻感人

慈濟高雄公傳志工曾淑琬（右）贈送念佛機結緣，讓丁德成（中）相當歡喜。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

國立中山大學創校元老、91歲丁德成是虔誠佛教弟子，認同證嚴法師「化無用為大用」理念，一改過去「入土為安」觀念，在結婚60周年之際，偕同妻子張英簽署遺體捐贈申請表，並在6月3日國際器官捐贈日前夕，收到鑽石婚禮物「大體捐贈同意卡」，期盼未來能當無語良師，為人類醫學研究貢獻己身。

皈依佛教10多年的丁德成，從小接受「父母在家，不宜遠行」、「身體髮膚受之父母，不敢損傷」教育，但戰爭讓他少小離家老大回，長年在學校服務及佛經捨身救人的故事，改變他對「保留全屍」的想法。

今年是他與妻子結婚60周年，獲得妻子認同，他開車到高雄靜思堂拿2份遺體捐贈申請表，回家和妻子各填1張，再親送申請表，當時銀髮志工聽完他的故事及年紀，全都肅然起敬。

「中山大學有兩寶，余老（余光中）是學術校寶，丁老（丁德成）是行政校寶。」國立中山大學祕書楊育成說，學校草創時因大家都沒有頭緒，丁老不藏私傳承救國團文書與制度經驗，為人謙虛正直、提攜後進不遺餘力，做事也全力以赴，經歷5任校長直到71歲退休，老、中二代中山人敬佩他的奉獻精神，尊為典尸。

退休後的丁德成每天清晨5點起床，騎單車到壽山爬山或到美術館快走，回家後念佛，數十年如一日。2004年起成為慈濟會員，每月繳交功德款，有空就和妻子參加社區活動，直到12年前妻子因推拿傷到坐骨神經導致行動不便，他為照料妻子，除每月捐款外，婉謝出席活動茶會。

丁德成認同慈濟「三捐一體」（即為遺體、骨髓、器官捐贈）及證嚴法師的「人對於自己軀體只有使用權，沒有所有權。」決定在結婚60周年與妻子一起簽署遺體捐贈同意卡，夫妻一同當「大體老師」，把無用的肉身奉獻給醫學研究，造福人類。

(中國時報)

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