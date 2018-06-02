安達祐實果醬抹臉搞藝術

2018年06月02日 01:31 中國時報 報導溫博鈞

安達祐實來台逛夜市，覺得很新鮮。（取材自IG）

日前才在節目中穿上幼稚園服展現「奇蹟童顏」而造成話題的演員安達祐實，1日現身台北華山文創園區，與藝術家千原徹也合作舉行「不可思議的組合藝術展」，許多民眾看到她驚訝不已，她親切和大家合照。提起台灣，她說：「好喜歡台灣喔，好喜歡！」

安達祐實並非第一次來台灣，早在2003年她就為宣傳寫真集來台，36歲的她說：「那時的記憶仍在腦中，只是行程太過匆忙，沒仔細看到什麼；但這次再來台灣，真的感覺立刻愛上了這裡。」她抵台當天不僅吃了最愛的小籠包，還逛寧夏夜市，她說：「有些食物從來沒看過，感覺很新鮮！」

老公也是攝影師

而她在展覽中卻成為「食材」，在擅長繪畫與廣告設計的千原徹也「烹調」下，成為一道道「料理」，擔任「被攝者」而非模特兒，時而手持小道具、時而臉抹果醬奶油，構成一幅幅概念新穎的視覺作品。安達祐實說：「我先生也是攝影師，但拍的東西跟這次完全不同，身為演員的我不是演別人、而是呈現自己，是個非常開心的經驗。」

千原徹也稱讚她拍照時不需花力氣溝通，過程愉快順利。她其實並不清楚作品會變成什麼模樣，作品完成後讓她驚喜連連，其中一幅自己的臉被做成大中小尺寸貼紙，讓她覺得極為有趣，她也被激起想創作的慾望。

兩人都想去看看和華山藝文園區一樣充滿懷舊氣息、有「台灣味」的地方。她很驚訝在台灣有不少人認識她，問大家：「大家看過我《無家可歸的小孩》之外的電視劇嗎？」觀眾們紛紛點頭，讓她十分驚喜，千原徹也故意吐槽她：「想不到妳還真的挺有名的嘛！」讓她笑不停。

(中國時報)