星戰迷瑪莎 迎雙寶路克莉亞

2018年06月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 、 徐桐炘 報導

五月天瑪莎和設計師老婆謝葦怡（Vicky）在2014年宣布結婚，2015年於希臘舉辦婚禮，兩人今年農曆大年初一開心宣布升格當爸媽，5月25日晚上Vicky突在IG發文：「謝謝你，我很幸運。」當時遭瘋傳已經生下寶寶，但夫妻倆一直未親口證實，連阿信出席活動被問到此事，也笑說：「我會叫他出來面對。」果然在6月的第一天，瑪莎終於「踹共」，在臉書公布家裡迎來雙子座龍鳳胎寶寶，證實孩子是在5月的尾巴報到。

身為超級星戰迷的瑪莎，在宣布老婆懷孕時拿著一本《星際大戰》漫畫，權充「爸爸手冊」，這次更將寶寶取名「路克」、「莉亞」。不過五月天今天將在新加坡開唱，因此瑪莎得和妻兒分離，對此相信音樂在臉書回應：「恭喜，瑪莎『好好』，『雙』喜臨門。」

莊凱勛心疼老婆剖腹

莊凱勛1日在臉書報喜升格當爸，老婆於早晨產下2人結晶「小Mars」，他表示老婆徹夜抗戰，經歷17個小時的磨難才完成生產，原本老婆想自然產，他也盼能進產房見證人生中重大時刻，未料最後因老婆自然產不順改為剖腹，除了心疼老婆，他也遺憾無法實現全程陪產的願望，「媽媽真的好辛苦，現在生命都得來不易。」

莊凱勛昨興奮在臉書寫下：「歡迎光臨，寶貝啊！謝謝你跟媽咪一起努力。」也感性喊話：「我們不求你有榮華富貴的人生，但求你有一顆良善知足的心，健康硬朗的身。我們永遠愛你。」

(中國時報)