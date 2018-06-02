星戰迷瑪莎 迎雙寶路克莉亞

瑪莎（右）和老婆Vicky開心迎接龍鳳胎寶寶，正式升格成為新手爸媽。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導

五月天瑪莎和設計師老婆謝葦怡（Vicky）在2014年宣布結婚，2015年於希臘舉辦婚禮，兩人今年農曆大年初一開心宣布升格當爸媽，5月25日晚上Vicky突在IG發文：「謝謝你，我很幸運。」當時遭瘋傳已經生下寶寶，但夫妻倆一直未親口證實，連阿信出席活動被問到此事，也笑說：「我會叫他出來面對。」果然在6月的第一天，瑪莎終於「踹共」，在臉書公布家裡迎來雙子座龍鳳胎寶寶，證實孩子是在5月的尾巴報到。

身為超級星戰迷的瑪莎，在宣布老婆懷孕時拿著一本《星際大戰》漫畫，權充「爸爸手冊」，這次更將寶寶取名「路克」、「莉亞」。不過五月天今天將在新加坡開唱，因此瑪莎得和妻兒分離，對此相信音樂在臉書回應：「恭喜，瑪莎『好好』，『雙』喜臨門。」

莊凱勛心疼老婆剖腹

莊凱勛1日在臉書報喜升格當爸，老婆於早晨產下2人結晶「小Mars」，他表示老婆徹夜抗戰，經歷17個小時的磨難才完成生產，原本老婆想自然產，他也盼能進產房見證人生中重大時刻，未料最後因老婆自然產不順改為剖腹，除了心疼老婆，他也遺憾無法實現全程陪產的願望，「媽媽真的好辛苦，現在生命都得來不易。」

莊凱勛昨興奮在臉書寫下：「歡迎光臨，寶貝啊！謝謝你跟媽咪一起努力。」也感性喊話：「我們不求你有榮華富貴的人生，但求你有一顆良善知足的心，健康硬朗的身。我們永遠愛你。」

(中國時報)

安達祐實果醬抹臉搞藝術 李佳薇收斂鐵肺甩苦情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。