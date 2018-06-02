張棟樑：我只是出道較早

張棟樑（右起）、連俞涵、姚愛寗、李宗霖昨出席新戲開鏡。

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中國時報
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張棟樑1日和連俞涵、李宗霖、姚愛寗等出席周日偶像劇《一千個晚安》開鏡，被問到將與小他12歲的李宗霖對戲，36歲的張棟樑是否擔心被當成大叔？他對年齡差不置可否，自信說：「拜託，我還沒40耶，而且大叔現在很火、也很有魅力，我只是出道得比較早。」

《一千個晚安》歷經男女主角頻換角風波，張棟樑不介意自己被認為是救火，且不是男主角首選，不以為意地說：「那不關我的事啊，我都是從新聞上看到。因為這部戲角色、時間都適合我才接的。」他之前曾經去紐約學百老匯舞台劇，這次過戲癮挑戰演技，張棟樑表示「我心態轉變很多」。

NETFLIX全球同步播出

他已有10年沒拍偶像劇，新戲要跋山涉水到不同景點拍攝，他不擔心體力問題。連俞涵和戲裡妹妹姚愛身材嬌小，開拍前相約整骨想增高，連俞涵意外自己的臉蛋被喬正，姚興奮長高2公分已有160。李宗霖劇中要彈吉他，近來勤練習，手都長繭。

該劇亦有不少金鐘資深演員陳博正（阿西）、苗可麗、龍劭華、朱陸豪，並首次跨平台於NETFLIX全球同步播出，原本《看見台灣》導演齊柏林將擔任監製，卻不幸於去年中過世。阿西劇中飾演有夢未完成就過世的火車站長，談到齊柏林導演，他哽咽說：「我感同身受。」

(中國時報)

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