邂逅奢華義式美饌 文華東方聚星

2018年06月02日 01:31 中國時報 劉育良 報導

FELIX LO BASSO餐廳位於米蘭市中心，品嘗美食之際更可將時尚街景盡收眼底。（台北文華東方提供）

Bencotto的義大利餐享譽盛名，是饕客鍾情的美食聖地。（台北文華東方提供）

義式麵餃襯青豆及帝王蟹

鮮蝦麵包球搭牛肝菌高湯及煙燻火腿

傳統義式帕吉尼諾燉飯

FELIX LO BASSO餐廳

馬斯卡邦奶油搭咖啡冰淇淋及可可豆珍珠

餐飲米其林星級認證，是極緻出彩的肯定；星級主廚的加持，打造餐飲最耀眼的加乘光環。台北文華東方，摘星殊榮，以及海內外巨星欽點青睞，會聚星光堆滿天的璀璨。大器邀約世界星級主廚客座秀廚藝，更落實與世界接軌的美食國際觀。品星級主廚手藝，「食尚山海盛宴」將登場，一場聚星、摘星，與頂級美食有約的奢華料理，品味出凡的與你有約。

第一屆《2018台北米其林指南》公布後熱效應依舊持續，台北文華東方身為首屆發布記者會的場地，又獲星級殊榮，是沾星、更是聚星。館內Bencotto義大利餐廳被列為米其林推薦餐廳，4月風光舉辦完米其林雙廚（分別為2星和1星）客座活動落幕，廣受台北美食饕客回響，緊接著，6月13日起連續4天，Bencotto再度盛邀義大利米蘭餐飲界最炙手可熱的米其林一星餐廳「FELIX LO BASSO」名廚費利斯羅巴索（Felice Lo Basso）來台客座，為Bencotto累積今年上半年的第4顆星。

世界旅行汲取靈感

星級主廚之所以榮耀全球美食界，其出生地養成的先天條件，孕育基本功；走遍全球後的有感，更是加分了其廚藝，費利斯正是如此。他喜愛到世界各地旅行，善以不羈創意演繹義大利料理的道地風味，他如願摘星，更是他從小圓夢的章節。

費利斯主廚出生於義大利東南部普利亞區（Puglia），現年45歲，他對料理充滿高度熱情，6歲時熱愛做菜，「當我從房裡聞到奶奶一早起來煮飯的香味，跑到廚房看著奶奶煮飯時，我總是充滿好奇心，我知道有一天自己要成為一名廚師。」從小立定志向要成為主廚，長大後曾在義大利各地的知名酒店及餐廳如Ristorante Tre Spade、Ristorante Lido Lido、Grand Hotel Riccione等歷練，吸收豐富多元的餐飲經驗，天分加上後天精進，是他在餐飲界發光發亮的養分。當然，遊歷義大利多處地方的工作學習，為他的美食之路帶來更加寬廣的發揮舞台。

在2004年，當時已小有名氣的他被聘請至Grand Hotel Alpenroyal擔任主廚，該旅館座落於彷如人間仙境的北義聯合國世界自然遺產「多洛米蒂山脈」（Dolomite Mountains），這裡座落於義大利最北部的南提洛省（South Tyrol），位於奧地利、瑞士和義大利3國交接處，山巒間充滿了絕美的山谷小鎮、隘口和奇山異石形狀的高峰，壯麗嶙峋的景觀被譽為「北義大利寶石」，是著名的觀光勝地。該地區的料理特色深受鄰近國家的影響，也因為到訪的國際遊客眾多，此處也孕育出極高水準的美食。Grand Hotel Alpenroyal是當地屬一屬二的觀光度假旅館，費利斯主廚一待就是10年，這段經歷亦是他廚藝人生中很重要的轉折，並發展出他今日的料理哲學。

開餐廳獲一星殊榮

2014年，米蘭世博會前一年，他轉戰前往時尚之都米蘭的UNICO餐廳接掌主廚，隔年餐廳旋即摘下米其林一星殊榮。接著2016年，費利斯主廚以自己的名字在米蘭開設「FELIX LO BASSO」餐廳，該餐廳位於米蘭市中心著名艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）的頂層，餐廳內部裝潢以黑白兩色演繹簡約現代風格，賓客坐在室外露台區品味義大利美饌的同時，米蘭大教堂與全市美景盡收眼底，餐廳開幕迄今已成為米蘭極具盛名的代表餐廳，且自開幕的2016年至今連續2年均榮獲米其林一星殊榮。

費利斯主廚對於自己的料理總抱持開放和接納的態度，他來自普利亞區，自小在三面環海的地區長大；亦曾在義大利最北部的多洛米蒂山區住了12年，因此他的菜餚融合了北義的山珍與南義的海味，再藉由廚藝及嚴選新鮮的頂級食材，變幻出一道道令人玩味再三的義式料理。

尤其喜愛到世界旅行的他，總將自己周遊列國時看到的好食材或嘗過的好味道，融入到菜餚中。但在廣為吸收多元創意之際，費利斯主廚也沒有忘記自己身為義大利廚師，不能捨棄傳統義式風味的根本，血液裡流動著對於傳統義菜的熱情和初衷，依然可在他的作品中感受得到。此外，他的料理看似簡約，卻會用多元技法詮釋演繹，巧妙融合傳統與創意，內蘊豐富的層次變化，讓充滿傳統義式滋味的佳餚轉換成別出心裁的樣貌，是主廚料理最迷人之處。

費利斯熱愛旅行，足跡遍布亞洲多國，包括台灣、上海、香港、澳門、新加坡及印度等地，對他來說每次的旅行經驗都是自我激盪，也是了解世界飲食文化潮流最快最直接的方法。談到旅行，主廚說他目前最喜歡的地方是印度，每次到訪總會在新德里和孟買待上1個月，印度料理或許對於他的菜餚並無太大影響，但當地居民的熱情好客卻令他印象深刻。此次來台，費利斯主廚將以新穎的現代烹飪技術融入菜餚中，詮釋義大利料理的多變風貌，他期盼自己在傳統和創新並進的手法中，給台北饕客重新認識不一樣的義大利餐飲。詳情及訂位請洽：（02）2715-6668

義大利米蘭星廚的食尚山海盛宴菜單

時間：6月13日至16日

菜單：7道式晚間套餐搭配5款美酒，每客7500，需另加1成服務費

★迎賓小點：洋芋襯酸奶及魚子醬、帕米吉諾乳酪與檸檬風味棉花糖、番紅花米餅搭瑞可達乳酪和香料鴨胸、米搭淡菜及洋芋

搭配酒款：Domaine St. Michelle Brut，Columbia Valley NV

★鮮蝦麵包球搭牛肝菌高湯及煙燻火腿

搭配酒款：Ceretto,Blange Langhe Arneis,Piemonte 2016

★義式麵餃襯青豆及帝王蟹

傳統義式帕吉尼諾燉飯

搭配酒款：Ceretto,Nebbiolo d'Alba,Piemonte 2015

★阿普利亞醃漬鯖魚襯白酒醬汁及鹽烤甜菜根

香料羊排襯薑味蘿蔔奶油與菠菜糕

搭配酒款：Ceretto,Barolo,Piemonte 2013

★馬斯卡邦奶油搭咖啡冰淇淋及可可豆珍珠

搭配酒款：Ceretto,Moscato D'Asti,Piemonte 2016

時間：6月14日至16日

菜單：5道式午間套餐搭配2款美酒，每客4500，需另加1成服務費

★迎賓小點：洋芋襯酸奶及魚子醬、帕米吉諾乳酪與檸檬風味棉花糖、番紅花米餅搭瑞可達乳酪和香料鴨胸

搭配酒款：Ceretto,Blange Langhe Arneis,Piemonte 2016

★鮮蝦麵包球搭牛肝菌高湯及煙燻火腿、義式麵餃襯青豆及帝王蟹或傳統義式帕吉尼諾燉飯、阿普利亞醃漬鯖魚襯白酒醬汁及鹽烤甜菜根或香料羊排襯薑味蘿蔔奶油與菠菜糕

搭配酒款：Ceretto,Barolo,Piemonte 2013

★馬斯卡邦奶油搭咖啡冰淇淋及可可豆珍珠

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)