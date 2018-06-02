香水社交 紳士隱形魅惑

2018年06月02日 01:31 中國時報 周子傑 報導

到倫敦，便不能錯過擁有近150年歷史的Penhaligon’s。它是英國最古老的香水鋪之一。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

以拿破崙為靈感的Creed「Aventus」，聞起來就像一位西裝筆挺且不流俗的成功男士，在大氣的領袖風範之下藏有鐵漢柔情。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

Penhaligon’s的「Blenheim Bouquet」是一款擁有超過百年歷史的香水。其前調為檸檬、酸橙、薰衣草，基調則是杉木、麝香及黑胡椒，並少見地不含主調。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

傳奇調香師Edmond Roudnitska在1966年率先將帶有柑橘及茉莉花香的化學成分「Hedione」，運用在Dior的「狂野之水（Eau Sauvage）」之中。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

目前已有愈來愈多科學研究證實，香水不僅使人更好聞，也有助於身心健康。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

2016年從愛馬仕專屬調香師退休的Jean-Claude Ellena，一生創作無數膾炙人口的經典之作，是這個世代少數能成功結合商業及創意的香水藝術大師。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

「我想要傳達的是去感受泥土，徜徉大地，瞭望向天空。」這是愛馬仕前任專屬調香師Jean-Claude Ellena希望透過「愛馬仕大地（Terre d’Hermes）」表達的感受。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

「Rose Of No Man’s Land」乍聞是嬌弱的玫瑰，基調的紙莎草及白琥珀卻讓人感到堅毅且充滿韌性。香水本該無性別之分，這款廣受男女喜愛的淡香精就是最好一例。圖片提供各品牌、Pitti Uomo

圖片提供各品牌、Pitti Uomo

正因氣味深刻影響人類的情感、記憶、社交乃至性愛，且是一種清楚辨別自我與他人的本能，香水從來不是單純僅喚起一種感知，而是刺激我們全副感官的重要媒介。這讓它既是一種難以言傳的神祕五感體驗，也是探討紳士品格的永恆命題。

非女性專屬特權

拿破崙古龍水愛好者

香水不僅能增加自信，且具有催情作用，是一種強而有力的魅惑武器。人稱「埃及豔后」的Cleopatra VII，當年便是依靠美色及大量的香水引誘凱薩大帝，透過軍事結盟重攬埃及統治大權；嬌蘭（Guerlain）家族的末代掌門人，也是知名的調香師Jean-Paul Guerlain也曾說過：「幽暗的夜色裡，躺在摯愛懷抱中的女人，身上噴的香水將扮演至關重要的角色。」

古龍水提振精神

這些令人印象深刻的「女人香」，常讓人誤以為香水是女性的專屬特權。其實早在古希臘及羅馬時代，香氣便已融入男性社會生活之中，彼時的亞述戰士於上戰場前會用香油塗抹鬍子，幾百年後幾乎拿下整個歐洲大陸的拿破崙，更是出了名的愛用古龍水，沐浴後會將一整瓶古龍水往身上倒，覺得需要提振精神時甚至會再灑個一兩瓶。至於英國的「攝政王」喬治四世，以及同時代那些重視衣著打扮的紈褲子弟們，更把古龍水當作提振精神的興奮劑來飲用，讓他們出了名的浪蕩生活幾乎要與攝政時期的時尚及建築美學風格畫上等號。

展英雄氣場經典男香流傳

有趣的是，被視為那些浪蕩花花公子（Dandy）鼻祖的布魯梅爾（Beau Brummel），一方面推廣了實用簡潔的正裝服飾（深色羊毛外套、白色亞麻襯衫配上領帶及長褲），讓風格成為血統之外晉升上流社會的準則，另一方面還主張以每日沐浴更衣，取代以脂粉味過重的香水遮掩體味的習慣，開啟了之後維多利亞時期的英倫紳士，使用香氣較為細緻、符合乾淨意念古龍水及淡香水（如薰衣草、馬鞭草、玫瑰及柑橘調的氣味）的時代。精神上十分貼近18世紀末至19世紀早期「男性時尚大揚棄（The Great Renunciation）」的主張，意即一個摒棄矯飾、邁向秩序及簡約的現代男性主體。

男士保養品興起

那股崇尚克制及簡潔的風潮，一直等到上世紀60年代的孔雀革命（The Peacock Revolution）之後才有所轉變。伴隨Michael Fish一系列的華麗男裝，以及米克傑格（Mick Jagger）及大衛鮑伊（David Bowie）引領的「雌雄同體」崇拜，無論是體香膏，或是刮鬍膏、髮膠、乳液及去角質霜等男士美容保養品，才逐漸在市場上出現。

香氣不再被視作男士禁忌，以「他」為號召的古龍水及淡香水也重新流行起來，如嬌蘭於1965年推出、由Jean-Paul Guerlain專為男士調製的「Habit Rouge」，至今仍被視為完美調合木質及東方調的男香經典；傳奇調香師Edmond Roudnitska則在1966年率先將帶有柑橘及茉莉花香的化學成分「Hedione」，運用在迪奧（Dior）的「狂野之水（Eau Sauvage）」男香之中，不僅奠定「Hedione」於後半世紀被廣泛用於各種香水、具有舉足輕重之地位，該款香水的配方更被無數調香師奉為望其項背的經典。

社交能力更出色

香氣與服裝，如今不僅是判定一位男士是否得體的紳士標準，且與專業的商務形象不謀而合。在高度講究禮儀的商業環境中，對氣味類型與強度的認知，不僅是專業展現，更能一窺性格與隱性特質。事業成功的男士，聞起來不可能如同仍在泡夜店的紈褲子弟，或是清新無害得像一個稚氣未脫的毛頭小子。如何透過香水展現「專業度」及「雄性氣場」，背後學問有時更勝西裝、襯衫及領帶之間的搭配。

根據《氣味的奇幻力量》，香味能讓人更富魅力，經常噴灑香水之人的社交能力也相對更出色。在商務場合中，那些聞起來舒服得宜的白領菁英，於交談過程中也更能展現自信及幽默感。

Creed以拿破崙為靈感調製的「成功（Aventus）」便是一個很好的例子，據說是美國兩位前總統柯林頓及歐巴馬的最愛。為了精準勾勒拿破崙在軍事或愛情戰場均所向披靡的陽剛男子形象，香水配方皆精心挑選，如科西嘉的黑加侖（拿破崙的出生地）、義大利佛手柑、鳳梨（拿破崙最愛的水果）、法國蘋果以及路易斯安納的樺木（拿破崙寶座的材質）等等。前調的濃郁果香之中，縈繞一股霸氣的煙熏氣息，存在感十足強烈；等到龍涎香及麝香紮實的後味逐漸浮現，那優柔寡斷的香草與果香，彷彿暗示這位戰無不克的男子漢並非全然冷酷，而是個多情種子。正裝筆挺之下的領袖風範及鐵漢柔情，是它的絕佳寫照。

氣味召喚美好回憶

對女性來說，氣味不僅能辨別身分與階級，更重要的是，它還透露荷爾蒙、健康狀態及隱性的基因強弱，攸關下一代的生存訊息，堪稱擇偶的基礎。打扮再得體的男人，若散發令人作噁的氣息，不僅提不起她們的性致，且不過是裝模作樣罷了。重視氣味意即重視禮儀、不給他人帶來困擾，並懂得巧妙利用香水彰顯個人特質，這是建構紳士品格的關鍵第一步，也是最常被忽略的魔鬼細節。

有益身心健康

主掌嗅覺的大腦「邊緣系統」又被稱作「感性腦」，不僅支配我們日常的喜怒哀樂，也影響荷爾蒙、新陳代謝、自律神經及壓力反應，更是管理記憶、追溯各種過往情境及空間感受之處。此不僅凸顯嗅覺與其他感官的不同，也解釋了我們很難以言語描述氣味，以及氣味要比圖像更能召喚回憶的原因。愈是特殊的氣味，愈能喚醒塵封的記憶，寫下《追憶逝水年華》的普魯斯特（Marcel Proust）便是最好例子。

全球嗅覺心理學的權威瑞秋赫茲（Rachel Herz）博士，於其著述《氣味的奇幻力量》指出，氣味在無形之中已主宰我們的健康、思考、行為、情欲、品味及人際關係，並深刻影響人類未來的生存及演化。身兼Calvin Klein、Dior、Elizabeth Arden及Marc Jacobs等眾多品牌香氛顧問的Ann Gottlieb也表示，雖然芳香療法是基於民俗傳統而非科學，卻有愈來愈多科學研究證實，香水不僅使人更好聞，也有助於身心健康。

有如催化劑刺激好奇心

依據香精濃度低至高，可將香水分為古龍水（Eau de Cologne）、淡香水（Eau de Toilette）、淡香精（Eau de Parfum）以及香精（Parfum），而男士刮完鬍子用來鎮靜肌膚的鬍後水，雖然有時也會添加香精，不過卻不歸類在香水之中。以為古龍水是男士專用，而香精是女性專屬，其實是錯誤觀念，況且「單一性別專屬」的香水更是長久以來的迷思。

雖然在Calvin Klein One於上世紀90年代引領「中性香」風潮之前，市場上能明顯區隔男香與女香，但香水就是香水，從來沒人規定男生非男香不用，女香只能賣給女生，終究還是回歸「我喜歡什麼香氣？」「留在身上一段時間之後，我還喜歡這個味道嗎？」以及「這個氣味與我的關係，喚醒了我什麼回憶，賦予我何種想像？」的探討，如同所有關於品味及其自我投射的追尋。

香味激起喜悅

愛馬仕（Hermes）的前任，也是首位專屬調香師、曾創造出「愛馬仕大地（Terre d’Hermes）」、花園系列及聞香珍藏系列等經典之作，香水藝術大師艾連那（Jean-Claude Ellena）於《調香師日記》中指出，香水可以營造「個人空間」，因而他在創作時會刻意「留白」，讓香氣成為空間中最好的催化劑，喚起使用者的喜悅及好奇心，同時刺激交流，或許正是香水教會我們最美好的事吧！

選香水如擇偶

找到合宜要有耐心

如同衣服，男人也應擁有一個香水「衣櫥」，此有助於依照不同天氣及場合，挑選合適的香水。建立自己的香水收藏之前，首先要了解，無論看了哪一位專家建議、聽了多少朋友推薦，或獨自在網路爬文，細心閱讀網友的香評，皆無法真正觸及「如何挑選適合自己的香水？」的問題核心；若想找到你感興趣的香氣，除了實際體驗香氣噴灑在皮膚上的反應，別無他法。

由於每個人膚質、飲食習慣、生活作息及壓力水平不盡相同，即使2個人使用同一瓶香水，身上的氣味也不會完全一樣，甚至會催生獨特的變化，如黃種人皮膚分泌的油脂較白種人多，能有效溶解並保留香氣分子，令香味更濃郁持久。

試香感受味道

雖然選擇香水是主觀、情緒化且毫無邏輯可言的行為，但初期可先從簡單的香氣及香料著手，篩選出可能會喜歡的2到3種香調，如此有了試香的依據，之後便能藉由與心儀香水氣味類似的條件，慢慢拓展香水收藏。

出於社會觀感作祟，許多男人對於在香水店面裡試香感到害羞及扭捏，導致經常以「匆匆付錢落荒而逃」收尾，這是非常可惜的。其實，挑香水就像挑情人，不能將就，且要具備十足耐性。鎖定喜歡的香水之後，在手腕或手背處噴灑少許，耐心等待片刻讓香氣與皮膚產生反應，再去細細感受它的味道，僅將香水噴在空氣中或試香卡上，無法精確得知香水於個人身上的實際表現。切勿在短時間內在身上噴灑超過3款香水，那會混淆你的嗅覺。

(中國時報)