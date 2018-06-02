甜心女神 陳瑀希挖寶

迷你後背包，可手提、斜背和雙肩背。

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中國時報
報導蔡淑微 攝影石智中
邊緣地帶系列包款，主打日常休閒和戶外旅行。
西門町門市獨家限定，客製化刺繡區。
HUAWEI P20時尚櫻粉金色。
瑀希愛不釋手的自拍。
摩洛哥系列，經典圖案復興。
SIROCA石墨瞬間發熱烤箱，可烘烤4片吐司，同步煎雞蛋。
PICO PURE超低電磁波吹風機，小朋友或長輩也能安心使用。
拼圖眼影，創造色調迷人眼妝。
甜蜜之吻脣膏愛心形狀，可愛到不行。
馬卡龍造型膠台。

炎炎夏日到來，想避開紫外線威脅又不想待在家，最好的活動莫過於逛街。想要知道甜心女神陳瑀希（小茉莉）平常逛街都在哪兒出沒？千萬別錯過本次的單元內容介紹！

Kipling

經典猴帶路時尚大冒險

本季強調主打休閒和戶外旅行而生的邊緣地帶系列包款，簡約設計和清新柔美配色，適合文青女孩。平日瑀希喜歡運動，挑選健身系列手提斜背兩用包，金屬感塗層面料，包款背面還有拉鍊暗袋，可收納運動鞋。Kipling為了讓包款更具個人特色，於西門町門市購買包款，可免費享用獨家刺繡服務。

HUAWEI

P20櫻粉金拍出美美照

於5月盛大舉辦的HUAWEI P20粉紅派對，每個角落都超好拍，浪漫的櫻粉金色，在不同光線下閃耀出光影層次，前置2400萬畫素，還具備立體3D美顏功能，拍出來無論是膚質或整體氣色都超美，臉部輪廓也相當自然立體，完全不需套濾鏡也不用P圖。

Arnold Palmer

經典搭流行文青風濃濃

充滿品牌經典韻味的摩洛哥系列，採用度假休閒的深海軍藍，呈現文青感的中性調性，是背情侶包的優先選擇，可手提、斜背、雙肩背，提把和包蓋處的牛皮拼接讓質感大提升，隨包還附贈輕巧實用小提包。

SAMPO

智能家電質感滿分

SIROCA石墨瞬間發熱烤箱，0.2秒瞬間發熱，能烘烤出各種美味的麵包吐司。PICO PURE超低磁波吹風機，有可保溼秀髮的水離子、保護頭皮的蜂巢式陶瓷恆溫，讓頭皮更健康、秀髮更強韌。

Tomod’s

知名藥妝店呵護健康美

韓國人氣彩妝品牌HOLIKA HOLIKA，一推出就大受好評的拼圖眼影，混搭各種質地和色調，創造帶有特色的迷人眼妝，豐富繽紛的色調讓人想全蒐集。甜蜜之吻脣膏，是彩妝控不能錯過的人氣品，雪潤系列如綿滑奶油的質地，能緊貼肌膚不顯脣紋。

馬卡龍造型膠台

輕鬆擁抱浪漫午茶時光

Scotch馬卡龍造型膠台，甜心女孩的必備午茶小物。細緻的馬卡龍造型，女孩第一眼看見就心情甜滋滋。馬卡龍造型膠台甜而不膩，粉嫩有質感，小巧可愛。內含隱形膠帶可手撕，霧質表面可書寫，文書處理完全隱形不留痕，撕、黏、寫、樣樣完美！

馬卡龍造型膠台，玫瑰覆盆子、檸檬萊姆、香草薄荷、藍莓優格、薰衣草，每個口味都甜入心坎，讓甜心女孩心花朵朵開。馬卡龍造型膠台，餐桌，書桌，辦公桌，甜心女孩讓生活隨處充滿甜甜的滋味，浪漫午茶必備收藏甜入心的5種口味！更多馬卡龍造型膠台浪漫午茶時光請搜尋Scotch Facebook粉絲團。

(中國時報)

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