沈建宏 遠距考驗2年戀

2018年06月02日 01:31 中國時報 洪秀瑛 報導

沈建宏在音樂先鋒榜獲得「樂壇飛越藝人獎」。

沈建宏移居北京，生活和工作和女友安于晴已「分開」。（取材自臉書）

沈建宏與演員女友安于晴交往2年多，5月初他搬到北京發展演藝事業，安于晴30日在湖北宜昌為網路電影開鏡，小兩口分隔兩地，感情維繫比以前更辛苦？安于晴語帶保留地說：「目前雙方共識是好好打拚事業，專心在工作上，大家都需要一些成長的空間，感情的事順其自然。」2人勢必面臨時間、空間考驗。

遠距離愛情熬得過？安于晴說：「我們還是一直有聯繫，一直都是很好的朋友不會改變，人生本來就有很多考驗要去面對，專心工作就是了。」安于晴個性獨立、有主見，曾和沈建宏吵架吵到快分手，過2天又和好，安的經紀人表示，他們沒說分手，但就是有共識先努力工作，「暫時的分開才能體會在一起的甜蜜」。

為戲增胖 殺青後勤減重

童星出身的沈建宏，曾過於投入戀愛想放棄工作，與安于晴交往之後，慢慢學著在戀愛和工作中取得平衡，他對安于晴體貼浪漫，去年曾到關島幫她慶生，知道今年無法一起過，趁離開台北前，也先幫她過28歲生日。在異鄉打拚，他說：「不同的城市，不同的生活節奏，不同的文化風景，相信也會有不同的人生。」

他日前到廣州參加「音樂先鋒榜」活動，該活動被喻為中國權威流行音樂排行榜之一，他當天挑戰高難度的經典歌曲〈站在高崗上〉炒熱氣氛，表演令不少觀眾刮目相看，當天也獲得「樂壇飛越藝人獎」，這是他在團體AK組合解散後，首次個人獲獎。他說，這活動台港藝人居多，所以選了〈站在高崗上〉可以帶嗨現場氣氛的名曲。

他當時在台下聽情歌女神戴愛玲及靈魂歌姬袁婭維的表演，秒變小粉絲，直衝後台嚷著要合照，也難得讓自己偷偷放縱一下，犒賞自己一碗雙皮奶（廣州美食）。原來他先前為了電視電影《阿青，回家了》增胖，殺青後勤於減重，出發到大陸前已瘦3公斤，現在每天跑步和騎腳踏車健身，食衣住行自己打理，沒事就窩家裡看戲做功課。

(中國時報)