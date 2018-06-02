TOD'S靈感 日常而生

2018年06月02日 01:31 中國時報 徐亦橋 、 陳張眾 報導

TOD’S塗鴉式jogo男士草編鞋，2萬500元。（翻攝自TOD’S官方IG帳號）

TOD’S塗鴉式jogo豆豆男鞋，2萬3100元。（TOD’S提供）

TOD’S以馬里布海灘為場景，打造充滿夏日風情的Surf衝浪系列形象大片。（TOD’S提供）

TOD’S開啟全新「Leave Your Mark」計畫，欲號召全球各地潮流人士一同穿上經典豆豆鞋，為美好生活留下足跡。（翻攝自TOD’S官方網站）

Andrea Incontri坦言自己不會衝浪，但洛杉磯的陽光沙灘，賦予他創作Surf衝浪系列的靈感。（翻攝自andreaincontri官方IG帳號）

TOD’S男裝創意總監Andrea Incontri。（CFP）

Andrea Incontri曾接受義大利版《VOGUE》訪問，他說：「我相信如藝術、設計和電影等不同面向間的交互作用，這些橫向交流會製造出『衝擊性的敘事角度』，並引發與眾不同的審美觀感。」

生於米蘭郊區的Andrea Incontri，和絕大部分人印象中的義大利男人一樣，有著不凡的穿衣品味。身為TOD’S男裝創意總監，日前首度來台，一下飛機即進入緊湊行程，但是忙碌並未澆熄他對台北這座城市的好奇心，旋風停留的24小時內，為我們展示他充滿都市休閒主義的靈感魅力。

塗鴉衝浪 經典豆豆好繽紛

Andrea來台短短一天中，即發揮自文化中不斷探索的研究精神，他說每到一地，就喜歡去市場體驗當地風情，這次來台，他抽空到大稻埕品茶並且逛街，在傳統市場中，還看上一款50元有找的彩條阿嬤包。他說，很喜歡阿嬤包明亮的配色，而且當大小包放在一起時，寬大的條紋還會有層層疊疊的視覺變化。

而條紋圖案恰巧是TOD’S春夏男裝配件中的一大主題，條紋繫帶豆豆鞋和編織腰帶，遊走於休閒與正式之間，印證自日常而生的設計靈感。但同樣於本季登場的Surf衝浪系列卻不盡相同，Andrea坦言私下沒有衝浪習慣，洛杉磯馬里布海灘的度假風情卻深深打動他，塗鴉、丹寧、機能潛水衣布料，就此成為記錄夏日時光的主角。

都市休閒主義 見雅痞氣質

吃著令他驚豔的奶皇流沙包，不難看出入行超過15年的Andrea，對新鮮事物依然懷抱著滿滿好奇心。在他履歷的摘要中：「一個經過深思熟慮的設計，應該能夠講述一個橫向的故事。設計意味著熱衷於探索新的風景。我相信，在當今世界，設計師不僅要想像產品本身，還要能夠想像它的故事敘述。」TOD’S即將推出的「Leave Your Mark」計畫，正是在數位世界中將這樣的情感形象化，更期待跟隨Andrea Incontri或是世界時尚人士足跡下，體驗每雙豆豆鞋所觸動的美好回憶。

(中國時報)