agnes b.定義時尚 創造真自我

agnes b. cafe目前只設於台灣、香港,連法國本土都沒有,除了創辦人想傳達法式慢活理念給亞洲顧客外,也因為法國本身咖啡店就已非常多。(agnes b.提供)

SPORT b.露營時光系列,以一個個小巧精緻的帳篷,散布於衣服面料,營造突出的視覺對比。(agnes b.提供)

SPORT b. Stretch Knit運動鞋,尚未定價,為2018秋冬商品。(agnes b.提供)

agnes b.春夏小恐龍T-Shirt,價格店洽。(agnes b.提供)

JonOne塗鴉藝術,熱情仲夏系列旅行袋,價格店洽。(agnes b.提供)

簡約不炫目的低調風格,是agnes b.的設計理念,該牌不止廣受台灣人喜愛,旗下agnes b. cafe更是「台、港限定」,淡雅傳遞法式品味香氣。agnes b.新任亞太區行政總裁Gianni Butera認為,agnes b的時尚只需一句話:「創造更真的自我。」(She create fashion to make you feel well yourself),所有的時尚都是自己個性的延伸。

旗下SPORT b.才於4月辦完慈善塗鴉路跑,活動結合藝術與音樂,除了途經街頭藝術塗鴉牆,最後並有演唱會與大眾一同慶祝。希望幫助香港收入較低、沒辦法培養運動習慣的學生,讓他們在人生中有持續運動的目標。其實許多時尚品牌,都漸以運動風為宣傳,SPORT b.也將於秋冬推出運動鞋呼應這股潮流,並邀請運動界、Lifestyle界的KOL,及各界藝術家為其代言。

充滿創意的SPORT b.,許多人最有印象的就是那隻「小恐龍」,頗有日本怪獸卡通的形象。Gianni Butera說,其實這來自於Agnes女士孫子有一個恐龍造型的可愛玩具,她著憑印象作畫,設計出今天看到的恐龍圖案,雖然很日系,但絕非來自日本。

在SPORT b.只使用恐龍,但在agnes b.也會用其他動物作吉祥物,例如兔子、綿羊,因為agnes b.在拉丁文是「小羊」的發音,所以使用的動物形象有羊,為品牌增添豐富童趣。

Gianni Butera強調,雖然亞洲各地的購買行為非常不同,但我們注重「Who we are」的理念,與其為不同的亞洲各國創造各種行銷策略,不如忠於agnes b.的品牌統一形象。

