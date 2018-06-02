agnes b.定義時尚 創造真自我

2018年06月02日 01:31 中國時報 吳奕萱 報導

agnes b. cafe目前只設於台灣、香港，連法國本土都沒有，除了創辦人想傳達法式慢活理念給亞洲顧客外，也因為法國本身咖啡店就已非常多。（agnes b.提供）

SPORT b.露營時光系列，以一個個小巧精緻的帳篷，散布於衣服面料，營造突出的視覺對比。（agnes b.提供）

SPORT b. Stretch Knit運動鞋，尚未定價，為2018秋冬商品。（agnes b.提供）

agnes b.春夏小恐龍T-Shirt，價格店洽。（agnes b.提供）

JonOne塗鴉藝術，熱情仲夏系列旅行袋，價格店洽。（agnes b.提供）

簡約不炫目的低調風格，是agnes b.的設計理念，該牌不止廣受台灣人喜愛，旗下agnes b. cafe更是「台、港限定」，淡雅傳遞法式品味香氣。agnes b.新任亞太區行政總裁Gianni Butera認為，agnes b的時尚只需一句話：「創造更真的自我。」（She create fashion to make you feel well yourself），所有的時尚都是自己個性的延伸。

旗下SPORT b.才於4月辦完慈善塗鴉路跑，活動結合藝術與音樂，除了途經街頭藝術塗鴉牆，最後並有演唱會與大眾一同慶祝。希望幫助香港收入較低、沒辦法培養運動習慣的學生，讓他們在人生中有持續運動的目標。其實許多時尚品牌，都漸以運動風為宣傳，SPORT b.也將於秋冬推出運動鞋呼應這股潮流，並邀請運動界、Lifestyle界的KOL，及各界藝術家為其代言。

充滿創意的SPORT b.，許多人最有印象的就是那隻「小恐龍」，頗有日本怪獸卡通的形象。Gianni Butera說，其實這來自於Agnes女士孫子有一個恐龍造型的可愛玩具，她著憑印象作畫，設計出今天看到的恐龍圖案，雖然很日系，但絕非來自日本。

在SPORT b.只使用恐龍，但在agnes b.也會用其他動物作吉祥物，例如兔子、綿羊，因為agnes b.在拉丁文是「小羊」的發音，所以使用的動物形象有羊，為品牌增添豐富童趣。

Gianni Butera強調，雖然亞洲各地的購買行為非常不同，但我們注重「Who we are」的理念，與其為不同的亞洲各國創造各種行銷策略，不如忠於agnes b.的品牌統一形象。

(中國時報)