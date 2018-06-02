繽紛早秋 華麗開場

MIU MIU。（MIU MIU提供）

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ISSEY MIYAKE。（ISSEY MIYAKE提供）
FENDI。（FENDI提供）
Michael Kors Collection。（MICHAEL KORS提供）

才剛邁入炎炎夏日，時尚卻已提前準備換季，各品牌紛紛推出的早秋系列，即為設計師在充滿革新概念的兩季發表間，所埋下的實穿伏筆。繽紛的線紋、亮眼的圖騰，再來一只復古味十足的新手袋，毋需帶貨女王加持，就能組成可日常取用的華麗陣容。

條條紋路通時尚

懷舊復古、街頭運動風行

橫直細粗、交錯縱橫，條紋依舊是早秋系列中的主角。

ISSEY MIYAKE女裝創意總監宮前義之即選用條紋詮釋本季「太陽」靈感，如光芒般發散的彩色線條，在獨特「烘烤延展」技法處理的曲線壓褶下舞動而生，搭配日本傳統刺子繡技法帶出的莫列波紋印花，自大自然中探索生命的奧義。

好女孩的復古衣櫥，也是不少設計師流連忘返的發想源頭，沾染80年代思潮的Miuccia Prada，讓旗下的MIU MIU女孩換上條紋針織衫和蕾絲圓領襯衫，高腰打褶短裙及漆亮皮尖頭踝靴，隱約暗示著甜美中的叛逆因子。

美國設計師Michael Kors選用街頭運動風格搭配懷舊思潮，穿著條紋上衣、波卡圓點蕾絲長裙的模特，腳踩膠底拖鞋，描述他心中既衝突又和諧的折衷主義。

FENDI和3.1 Phllip Lim分別抒發出女性的浪漫想像，FENDI早秋以「敞開心扉」為題，討喜的愛心圖案與強調肩部設計的針織開襟衫和格紋大衣、洋裝並置，流露出當代「紅心皇后」們優雅且俏皮的氛圍。3.1 Phillip Lim則持續探索自我風格，融入吉普賽精神的航海風格，航行於摩登詩意之間。

(中國時報)

agnes b.定義時尚 創造真自我 風衣斗篷 理性浪漫

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