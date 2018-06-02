2018年06月02日 01:31 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI。（GUCCI提供）

DIOR。（DIOR提供）

順應換季氣候的風衣、斗篷，在看似務實的理性外表下，卻躲藏著不為人知的奇幻浪漫。

GUCCI創意總監Alessandro Michele藉用義大利恐怖片導演Dario Argento鏡頭下的羅馬場景，為本季82套「戲服」鋪陳出華麗詭譎的故事氛圍；印滿經典logo標誌的風衣與水晶頭飾，伴著宛若停留於上個世紀的Mediterraneo飯店、George Eastman口腔醫院等陰暗畫面，混搭出揉合70、80年代氣息的迷人魅力。

探討性別認同議題的DIOR，則透過法國女性超現實主義藝術家Claude Cahun的視角，重新演繹男人衣櫥裡的樣貌，創意總監Maria Grazia Chiuri將誕生於一戰時期的風衣肩頸線條改造，以時尚切入剖析男女氣質間的流動地帶。

走出荒地的HERMES愛馬仕早秋系列，祭出細膩針織斗篷，溫柔包覆住女人的優雅線條，大步行進間仍能散發爽朗的自信風格。而設計師Phoebe Philo在CELINE送上的畢業作，重新玩味其於品牌締造的經典輪廓，2017秋冬系列中的話題毛毯，也在早秋化身大衣和斗篷，以誇張的oversized單品，回味她眼裡女人應有的中性摩登。

(中國時報)