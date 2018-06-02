動物圖騰 譜寫大膽不羈

PRADA。（PRADA提供）

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中國時報
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LOUIS VUITTON Wild Petite Boite Chapeau手提肩背包，15萬2000元。（LV提供）
HERMES。（HERMES提供）
GIVENCHY摩羯星座耳環，2萬1000元。（GIVENCHY提供）

早秋女人的性感主張，不再按照裸露肌膚的比例換算，解開終日壓抑下的恣意使壞，用大膽動物圖騰譜出狂野的派對前奏。

HERMES愛馬仕創意總監Nadege Vanhee-Cybulski在年初發表會中，把巴黎總店地板鋪成一片蘚苔「毛毯」，似於荒野中散步的模特們，套上色彩鮮豔的皮革馬靴，搭配經典絲巾衍生的襯衫式洋裝，以奢華品味凸顯出野性而生的騎士精神。

PRADA早秋女裝則呼應秋冬男裝的工業風格，oversized直身外套、裙裝上，將品牌2012春夏女裝中的火焰符號，融合2009春夏女裝系列的海底世界圖騰，營造出打破時間、空間維度的衝突感。

就生活取材的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia，再度傳送他的無差別混搭，搶眼的90年代豹紋衝鋒衣，拼上千鳥格紋下身，精彩演繹自我意識強烈的個人主義。

配件方面，LOUIS VUITTON（簡稱LV）也把豹紋用在Petite Boite Chapeau包款上，源自骨董帽盒的外型，以皮革、燈芯絨、Monogram Reverse帆布等不同材質接合，點出系列中的不羈態度。

GIVENCHY藝術總監Clare Waight Keller更選用星座符號呈現她對護身符和首飾的喜愛，仿舊金屬與水晶、縞瑪瑙等天然寶石，共同雕琢成獅子、巨蟹等動物形象，散發出佩戴者的神祕氣質。

(中國時報)

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