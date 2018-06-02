人手一只 復古懶人包

2018年06月02日 01:31 中國時報 陳張眾 報導

BURBERRY The Belt帆布皮革包，價格店洽。（BURBERRY提供）

Mulberry Leighton小號手提肩背包，4萬100元。（Mulberry提供）

LOUIS VUITTON復古圖騰City Steamer MM手袋，12萬8000元。（LV提供）

Salvatore Ferragamo STUDIO系列大號雙色牛皮拼接手提包，9萬3900元。（Salvatore Ferragamo提供）

GUCCI RE（BELLE）中號手提肩背購物袋，價格店洽。（GUCCI提供）

擁有復古格調的典雅包型，是適合多種場合的懶人絕選。製鞋起家的Salvatore Ferragamo就把對皮革的熱情投射於包款之上，由創意總監Paul Andrew操刀的最新Studio手袋，即是向品牌創辦人於1923年成立的Hollywood Boot Shop店櫃致敬，方正的包型飾有代表性Gancini鎖釦，彰顯獨立自主的女性形象。

愛玩混血穿越的GUCCI，延續2018春夏推出的RE（BELLE）包款，經水洗和刷磨處理之仿舊紅色皮革搭配半月開口，兼具實用與百搭特質。BURBERRY選擇靈感來自代表性風衣細節的大容量The Belt包款延伸，最新粉筆白皮革拼接帆布款式，質樸演繹低調奢華風情。

LV在主打復古未來主義的早秋系列中，以黑色Epi皮革打造熱銷款City Steamer手袋，更揉合宛如貼紙般的腕表、打火機圖案，為整體注入幾分趣味性。FENDI亦在受歡迎的Kan I包款中呈現本季「敞開心扉」主題，採用特殊tappetino絲絨地毯工藝，於表面勾勒出甜美愛心造型。

來自英國的Mulberry則推出以柔軟皮革打造的Leighton包款，充滿摩登氣息的包型，搭配可多種方式提背的三重肩帶，詮釋出當代的多元審美觀。而承襲三宅一生先生「一塊布」精神的ISSEY MIYAKE，在早秋端上可由平面變為立體樣貌的幻象包，容易攜帶及便利收納的概念，十分貼合現代人的快速生活節奏。

(中國時報)