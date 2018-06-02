時尚電影接連上映 勵志又唯美

2018年06月02日 01:31 中國時報 陶福媛 報導

安海瑟薇在《瞞天過海：八面玲瓏》劇中出席大都會慈善晚宴，穿Valentino粉紅禮服搭配卡地亞鑽石項鍊。（擷自影片）

《時尚鬼才：McQueen》紀錄片，收錄歷年麥昆的服裝秀，並揭露私下不為人知的一面。（捷傑電影提供）

《時尚鬼才：McQueen》劇照。（捷傑電影提供）

珊卓布拉克在《瞞天過海：八面玲瓏》劇中穿Alberta Ferretti金色禮服混進大都會慈善晚宴行竊。（擷自電影）

梅根王妃穿吳季剛JASON WU的藍色洋裝，是泰利居中牽的線。（海鵬提供）

《時尚教父的福音》為美國VOGUE時尚總監安德烈里昂泰利（ Andre Leon Talley）的紀錄片。（海鵬提供）

安海瑟薇在電影海報中穿Burberry綠色蟒蛇紋風衣。（擷自官網海報）

凱特布蘭琪（左）在《瞞天過海：八面玲瓏》穿Burberry絲絨褲裝和Alexander Wang 豹紋皮草，帥氣破表。（CFP）

安海瑟薇在劇中配戴卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，是劇中鎖定下手偷竊的美麗焦點。（CARTIER提供）

本月，多部新片接連登場，從「時尚鬼才」麥昆（Alexander McQueen）、美國VOGUE時尚總監安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的紀錄片，到被譽為年度最有時尚品味的電影《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8），不僅內容時尚，而且題材勵志，讓這個炎熱夏天充滿濃濃的時尚風情。

被譽為繼《穿PRADA的惡魔》之後，最具有時尚品味的女賊版本《瞞天過海：八面玲瓏》，由安海瑟薇、凱特布蘭琪、蕾哈娜、珊卓布拉克等一線巨星聯手主演，雖是飾演女賊，但在BURBERRY、Saint Laurent等名牌的加持下，女賊的時尚品味和矯健身手一樣不凡。

《瞞天過海：八面玲瓏》作賊也要美美的

這齣劇中女賊鎖定行竊的美麗焦點，是一件要價1.5億美金（約45億台幣）的卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，卡地亞不僅傾全力複刻這件作品，還敞開紐約旗艦店的保險金庫提供拍攝。

女賊身上的華服也是焦點，負責戲服的服裝設計師Sarah Edwards指出，凱特布蘭琪在戲中以帥氣褲裝為主，如Burberry絲絨褲裝、Saint Laurent領帶和Alexander Wang豹紋皮草外套等，展現搖滾巨星般的武打女仔行動力，而珊卓布拉克則以風格簡約低調的Stella McCartney、Alaia和Prada為主，展現她足智多謀的一面。

該片的劇情最高潮，是眾女星各懷鬼胎混進紐約大都會慈善晚宴，安海瑟薇飾演女星Daphne Kluger，她身穿粉紅蕾絲Valentino禮服配戴卡地亞鑽石項鍊，成為焦點。珊卓布拉克穿Alberta Ferretti黑色與金色刺繡斜肩禮服；凱特布蘭琪穿Givenchy低V領連身褲裝。

至於飾演駭客高手的蕾哈娜則以街頭裝扮為主，設計師SarahEdwards說，蕾哈娜出席晚宴的禮服，得考慮她必須能躲進餐車裡，因此太厲害的曳地蓬裙禮服不宜，最後為她挑了Zac Posen紅色緊身禮服。

《時尚鬼才：McQueen》華麗震撼大秀重現

時尚鬼才麥昆（Alexander McQueen）已經去世8年，這8年來時尚圈遭到快時尚和網路商業的衝擊，早已瘡痍滿目、原味盡失，讓人更加懷念麥昆昔日充滿創意、不被商業左右的風華時尚。

影片紀錄麥昆傳奇的一生，出身於倫敦東區勞動階級的他，為了追求時尚，把救濟金全數拿來買布料，憑藉著才華和對時尚無悔的熱忱，成為當今最具影響力的時裝設計師，影片除了紀錄麥昆私下真誠瘋狂的一面，以及不為人知的黑暗內心世界，麥昆歷年來震撼人心的服裝秀也重現大銀幕，如今看來令人不勝唏噓。

《時尚教父的福音》台灣之光的幕後伯樂

《時尚教父的福音》是以紀錄片的方式陳述美國VOGUE時尚總監安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的傳奇故事，生長在美國南方保守小鎮的他，在充滿種族歧視、排斥同性戀的環境下長大，小時候他曾在周日盛裝上教堂，連他的媽媽都拒絕與他同行；但他不畏打壓，以敏銳的時尚品味，成為時尚圈重量級的黑人時尚評論家。

泰利深獲VOGUE總編輯安娜溫圖、香奈兒創意總監卡爾拉格菲的賞識與支持，也同時擅用自己在時尚的發聲權提攜設計師新秀，如之前梅根王妃穿了一襲吳季剛（Jason Wu)設計的藍色洋裝，即是泰利居中牽的線。

(中國時報)