時尚電影接連上映 勵志又唯美

本月，多部新片接連登場，從「時尚鬼才」麥昆（Alexander McQueen）、美國VOGUE時尚總監安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的紀錄片，到被譽為年度最有時尚品味的電影《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8），不僅內容時尚，而且題材勵志，讓這個炎熱夏天充滿濃濃的時尚風情。
被譽為繼《穿PRADA的惡魔》之後，最具有時尚品味的女賊版本《瞞天過海：八面玲瓏》，由安海瑟薇、凱特布蘭琪、蕾哈娜、珊卓布拉克等一線巨星聯手主演，雖是飾演女賊，但在BURBERRY、Saint Laurent等名牌的加持下，女賊的時尚品味和矯健身手一樣不凡。
《瞞天過海：八面玲瓏》作賊也要美美的
這齣劇中女賊鎖定行竊的美麗焦點，是一件要價1.5億美金（約45億台幣）的卡地亞Jeanne Toussaint項鍊，卡地亞不僅傾全力複刻這件作品，還敞開紐約旗艦店的保險金庫提供拍攝。
女賊身上的華服也是焦點，負責戲服的服裝設計師Sarah Edwards指出，凱特布蘭琪在戲中以帥氣褲裝為主，如Burberry絲絨褲裝、Saint Laurent領帶和Alexander Wang豹紋皮草外套等，展現搖滾巨星般的武打女仔行動力，而珊卓布拉克則以風格簡約低調的Stella McCartney、Alaia和Prada為主，展現她足智多謀的一面。
該片的劇情最高潮，是眾女星各懷鬼胎混進紐約大都會慈善晚宴，安海瑟薇飾演女星Daphne Kluger，她身穿粉紅蕾絲Valentino禮服配戴卡地亞鑽石項鍊，成為焦點。珊卓布拉克穿Alberta Ferretti黑色與金色刺繡斜肩禮服；凱特布蘭琪穿Givenchy低V領連身褲裝。
至於飾演駭客高手的蕾哈娜則以街頭裝扮為主，設計師SarahEdwards說，蕾哈娜出席晚宴的禮服，得考慮她必須能躲進餐車裡，因此太厲害的曳地蓬裙禮服不宜，最後為她挑了Zac Posen紅色緊身禮服。
《時尚鬼才：McQueen》華麗震撼大秀重現
時尚鬼才麥昆（Alexander McQueen）已經去世8年，這8年來時尚圈遭到快時尚和網路商業的衝擊，早已瘡痍滿目、原味盡失，讓人更加懷念麥昆昔日充滿創意、不被商業左右的風華時尚。
影片紀錄麥昆傳奇的一生，出身於倫敦東區勞動階級的他，為了追求時尚，把救濟金全數拿來買布料，憑藉著才華和對時尚無悔的熱忱，成為當今最具影響力的時裝設計師，影片除了紀錄麥昆私下真誠瘋狂的一面，以及不為人知的黑暗內心世界，麥昆歷年來震撼人心的服裝秀也重現大銀幕，如今看來令人不勝唏噓。
《時尚教父的福音》台灣之光的幕後伯樂
《時尚教父的福音》是以紀錄片的方式陳述美國VOGUE時尚總監安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的傳奇故事，生長在美國南方保守小鎮的他，在充滿種族歧視、排斥同性戀的環境下長大，小時候他曾在周日盛裝上教堂，連他的媽媽都拒絕與他同行；但他不畏打壓，以敏銳的時尚品味，成為時尚圈重量級的黑人時尚評論家。
泰利深獲VOGUE總編輯安娜溫圖、香奈兒創意總監卡爾拉格菲的賞識與支持，也同時擅用自己在時尚的發聲權提攜設計師新秀，如之前梅根王妃穿了一襲吳季剛（Jason Wu)設計的藍色洋裝，即是泰利居中牽的線。
(中國時報)