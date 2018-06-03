11車包抄 行刑式處決 陸戰隊員遭槍斃

2018年06月03日 04:10 中國時報 潘建志 、 楊孟立 、 林雅惠 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

何男的車子前後玻璃都破碎，警方鑑識人員進行蒐證。（潘建志攝）

現場遺留的彈殼。（潮州警分局提供）

屏東潮州警分局循線逮捕2疑犯釐清犯案原因。（潘建志攝）（中央社）

無法無天！海軍陸戰隊士兵何勝文2日凌晨3時許準備返回營區，在屏東潮州加完油，出加油站時遭12輛車包抄，10多人拿球棒砸車、開槍，子彈從背部射入傷及肺臟，送醫急救不治。案發後警方成立專案小組，陸續帶回7名涉案人偵訊，其中大部分只有18歲左右，另有6人自己到案，開槍主嫌則尚在追查中。12輛包抄車輛，已排除1輛涉案。

警方目前只肯透露說，已掌握方向，朝仇殺偵辦。因主嫌仍未到案，警方希望今早統一說明。

收假遇害 警今早統一說明

警、消2日凌晨3時52分獲報，到場發現1名男子倒臥在1輛被砸的轎車旁，緊急送往東港安泰醫院救治，但院方檢查驚見男子身上竟有槍傷，立即通報警方，警方也在案發現場尋獲3枚彈殼、4顆鋼彈珠及1把西瓜刀。

下手凶殘 嫌犯大多只有18歲

警方調查，男子為23歲現役海軍左營軍區陸戰隊士兵何勝文，經調閱監視器，發現何男加完油後駛出加油站，2輛車突然加速超車攔下他，接著陸續約10輛車靠近前後包抄，一群人下車拿起球棒一陣狂砸，1人甚至拿槍朝前擋風玻璃射擊，擊中副駕駛座椅。

這群人殺紅了眼，竟將何男拖下車，近距離行刑式朝他開槍，子彈從何男背部射入傷及肺臟，血流不止。救護人員趕到後，何男仍意識清楚，送到東港安泰醫院取出子彈，再轉送高雄長庚醫院急救，但何男因腹部主動脈、下腔靜脈大量出血不止，昨日上午11時左右宣告不治。

海軍陸戰隊指揮部表示，何勝文是防空警衛群上兵，服役5年多，平時表現良好，服勤正常，前晚6時請假外出，不料，昨日清晨收假返營途中竟遭意外。

同晚同路段 機車族圍毆砸賓士

海軍陸戰隊指揮部對何員遭遇不幸表達遺憾、難過與不捨，強調已派遣高階幹部全力協助遺眷處理喪葬及撫卹事宜，並適時提供法律協助，另對造成此次重大傷亡事件的人，表達最嚴厲譴責。

案發後警方成立專案小組全力緝凶，截至2日深夜，已陸續帶回多名涉案關係人，釐清犯案動機及案情。何男鄰居聽聞案件後難過表示，實在不知道有什麼深仇大恨，凶手下手竟如此凶殘。

由於槍擊案前2個多小時，同一條路上300多公尺外另一間加油站，發生20多人持棍棒猛砸1輛白色賓士車，致使車上4人受傷案件，一度引發猜測2案是否有關聯，但警方調查後表示應為獨立案件，兩案之間沒有關係。

(中國時報)