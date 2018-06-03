林書豪鼓勵花蓮走出地震陰霾

NBA球星林書豪（上圖）分享會2日晚間在花蓮小巨蛋舉行，暢談如何走過林來瘋低潮、膝蓋受傷挫敗，吸引超過6000人參加（下圖）。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

NBA球星林書豪2日晚間在花蓮小巨蛋舉行「永不止息2018林書豪分享會」，吸引超過6000名民眾到場，聆聽林書豪暢談自己走過「林來瘋」低潮和膝蓋受傷的挫敗心情，藉由一直保持信心，讓他能夠堅持下去，他也鼓勵地震災民一起走出陰霾，場面溫馨。

花蓮大地震發生後，林書豪第一時間即透過Instagram發布「祈禱台灣花蓮加油」的照片，呼籲各界齊心為台灣禱告，並將今年的訪台分享會安排在花蓮，希望用行動為花蓮加油，以自身經歷安慰花蓮的民眾。

收起眼淚 等下個上場機會

林書豪暢談他一夜成名後，「林來瘋」稱呼帶來的巨大改變，他原是NBA竄起新星，「打完籃網隊第一年，我不想回台灣，我覺得自己不配你們給我的支持，沒有什麼值得分享的。」之後歷經5年低潮，甚至因為擔心被球迷認出而不願走入街頭，沒想到，重新調整好，卻在球季第一場開幕球賽終場前4分多鐘，因一記上籃造成右膝扭傷，整個球季報銷。

「從I am Done到Never Done！」林書豪說，他在飛機上抱著教練崩潰大哭，內心不斷思考未來的人生該如何走，但他相信這都只是對他的考驗，活在恐懼只會讓自己更加害怕，於是他收起眼淚，繼續努力復健，回到最佳狀態，等待下一個上場的機會。

傳授球技 邀恩師共同教學

林書豪這次為期一周的台灣行，首度將籃球訓練營、分享會移師花蓮舉辦，鼓勵花蓮災民走出震災陰霾，現場也特別設有青少年及災民保留席，場面爆滿座無虛席，還有教會詩班、歌手王宏恩接力獻唱歌曲，場面氣氛溫馨。

分享會前，林書豪白天參加連8年在台辦的籃球營時，不只任總教練，還兼輔導老師，扮演心靈捕手。他昨日先在籃球營和學員對談1小時，傳授籃球技巧外，還說到做人做事道理。這次來台，林書豪首度邀請他的高中教練Peter Diepenbrock來台協助。他說，從首次辦訓練營就很想邀教練來，對基層籃球教育來說，Peter是最佳人選，從他身上可學到很多待人處事的道理。

(中國時報)

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