社經轉骨70年 大陸笑傲台灣

2018年06月03日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸制度優勢

隨著愈來愈多台生、台青登陸念書、就業，兩岸的制度和人才競爭進入白熱化階段。大陸涉台學者李振廣表示，大陸憑藉自己的方式，在社會、經濟、軍事、文化等領域發展取得成就，為舉世所公認。學者劉國深說，要說服對方「自己的制度比較好」很困難，最好的做法就是彼此尊重。

大陸經濟外溢 水平提高

劉國深表示，兩岸不僅在制度上，在社會、文化、教育、經濟、軍事各方面都在競賽，而大陸對自己的制度、道路、理論、文化都有自信，因為經過70年的實踐證明，最適合大陸的國情，民眾的獲得感和滿意度都比較高。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，台灣進入民主化階段後，經濟發展並沒有讓民眾特別滿意，反而在兩蔣威權年代，造就台灣是亞洲四小龍之一；但大陸在共產黨領導下，可以集中精力辦大事，讓大陸經濟崛起、民眾生活水平提高。

李振廣舉例，他2007年訪台時，就在興建桃園機場捷運（全長約53公里），但又花了10年才竣工通車；反觀從北京到上海的京滬高鐵，「全程1318公里，2008年4月國務院總理溫家寶宣布開工，3年後，2011年就啟用。」

在軍事上，李振廣說，毫無疑問兩岸差距極大，無法比較。大陸因為經濟外溢效應，帶來軍事能力、科技實力成長，台灣到目前，還是只能依賴美國軍售維持基本軍事能力。

台灣除了民主 民眾無感

李振廣認為，兩岸制度差異，關鍵在文化層面。「台灣比大陸多元化，但受到去中國化影響，中華傳統文化在台灣日漸式微，但大陸很用心在恢復傳統文化，未來中華文化重心，還是會回到大陸這邊。」

台灣自90年代邁開民主化腳步，大陸則始終維持共產黨一黨專政，在不同的制度發展下，兩岸形成各自風貌。

兩岸制度孰優孰劣？廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深表示，制度只是兩岸間比較的因素之一，不要把對方看成絕對不好，也不要把自己看成絕對的好，雙方應彼此欣賞好的部分。目前要說服對方「自己比較好」很困難，彼此尊重是最好的選擇。

劉國深引述中共總書記習近平說，「尊重台灣的社會制度、尊重台灣同胞的生活方式」，意味大陸並沒全盤否定台灣的制度。

(中國時報)