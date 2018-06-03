陸騰飛發展 西進求學成趨勢

2018年06月03日 04:10 中國時報 李侑珊 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

近年來不少國內明星高中畢業生，選擇到大陸求學，國內高中校長日前透露，為學生撰寫大陸大學推薦信，卻受到部會關切調查，桃園市立武陵校長林清波說，當「西進」求學已成為學子生涯規畫的選擇，官方與社會皆應尊重學生的決定，勿從民粹與意識形態的角度來看待。

日前建國中學、武陵高中畢業生擬登陸攻讀大學，卻引起政府部門關切；對此，學者認為光是恐嚇台生西進，無益台灣教育。建中校長徐建國就私下感慨，校方辦學目的在於照顧好學生，不適合過多干預學生的生涯規畫。

武陵高中校長林清波說，今年截至目前，共協助校內學生撰寫57封推薦信，協助申請大陸名校，其中有10來名學生，申請到北京大學、上海交大、上海復旦大學、浙江大學與南京大學等大陸名校；至於日前傳出，校方受到部會調查學生到大陸念書情況，引起熱議，後來再沒有收到關切來電。

至於台生前往大陸求學漸成趨勢，林清波認為，「這是學子的一種選擇」，就像過去台灣學生熱衷前往歐美國家深造一樣；由於大陸政治經濟實力飛快成長，社會進步快速，同學有意到大陸求學、遊學，都是值得鼓勵的，且從人才培育的角度來說，海外求學的成效、人才培育結果，都是要在20至30年後，也就是學子學有所成後，成果優劣才看的出來，因此他呼籲，勿以民粹、意識形態的角度，來看待台生到大陸念大學。

林清波進一步指出，學生想到大陸念書，代表對自己生涯規畫有計畫、藍圖，外界應給予尊重，並且從此事來看，更應當反省國內高等教育，如何做才能更強壯，吸引優秀學子留在台灣。

(中國時報)