新聞透視－讓人民生活更好 才是愛台良制

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中國時報

從外媒喊出「脫台者」開始，兩岸各界熱議「制度和人才」之爭，甚至連大陸國台辦也呼應這樣現象，顯示大陸經過改革開放幾十年，對其制度有相當自信，在國家發展和提升民生經濟上，大陸制度也有一定的優越性。

大陸制度有沒有優勢？如果我們先排除政治意識形態，從大陸改革開放後的經濟騰飛、軍事現代化、政策連貫性和對傳統文化教育的扎根來看，大陸的制度顯然已讓其經濟社會產生天翻地覆的變化，如今更穩坐全球第二大經濟體。

從經濟發展看兩岸制度差異，大陸涉台學者李振廣舉例說，2007年他訪台時，當時台灣就在興建桃園機場捷運，前後花了10年才竣工通車；反觀京滬高鐵從北京到上海，全程1318公里，從2008年4月開工，只用了3年時間，在2011年6月啟用。

經濟發展固然只是理解制度差異的一條途徑，但經濟也會連帶影響其他領域的發展，以及制度變革的推動。像是大陸在經濟起飛後，得以投入更多資源推動軍事現代化和軍事制度改革。經濟外溢的效應，還會影響社會、教育和文化等政策的推行。

回到經歷民主化洗禮的台灣，我們享受過「亞洲四小龍」的風光歲月，卻也開始嘗到政黨惡鬥、空轉內耗的苦果。有些人說，這是「自由民主的必要之惡」，但也有不少人開始反思，如果「愛台灣」這三個字，只能為少數政客或政黨換來利益，我們還要繼續為這些人搖旗吶喊嗎？

其實「愛台灣」並不抽象，也絕非少數特定政黨的專利。「愛台灣」就是讓台灣人過得更好，讓台海的風險降到最低，也讓台灣有機會參與國際社會和活動，這才是「愛台灣」最好的展現。

多數台灣民眾已極度厭煩藍綠惡鬥，台灣人民要的是真正能改善民生經濟、為我們擘劃發展藍圖的可行制度。既然兩岸紅藍綠三個主要政黨都在爭取台灣民心，就應提出「良制」菜單，供民眾選擇，才是負責任政黨的表現。

(中國時報)

陸騰飛發展 西進求學成趨勢 惠台廣納人才 有利台青就業

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