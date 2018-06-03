惠台廣納人才 有利台青就業

2018年06月03日 04:10 中國時報 陳政錄 、 藍孝威 ／上海-北京連線報導 ／上海-北京連線報導

律師沈杰（藍孝威攝）

在北京盈科（上海）律師事務所擔任律師的侯智騫認為，大陸為促進發展，近年推出不少「良制」廣納人才，和協助青年政策。像是提供符資格的青年（包括台胞）申請人才公寓，或是教育制度內注重「社會實踐」的風氣等，都對青年「畢業即就業」、落地生根有幫助。

侯智騫，是在台完成大學後，2008年選擇赴陸深造，攻讀碩、博士，並考取大陸律師執照，成為台籍大陸律師。之所以選擇赴陸發展，他直言台灣市場已飽和，大陸反而隨著經濟發展及對外開放腳步加快，市場龐大。

今年28歲、來自桃園的沈杰，目前在北京國聯律師事務所擔任律師，也有相同看法。他觀察，大陸愈來愈重視依法治國，市場國際化的腳步愈來愈快，律師的需求量與日俱增，加上大陸的31條惠台政策，為有意西進大陸的台灣法律界人才，提供了擴展職業版圖的機會。

沈杰說，大陸政府開始重視依法治國後，需要的法律人才呈爆炸式增長。此外，大陸開始提倡將政府採購服務外包，聘請律師作為法律顧問；強調「刑事司法全覆蓋」，每個犯罪嫌疑人，尤其是未成年人，都必須配一個律師，以防止冤假錯案發生。隨著大陸經貿國際化程度加深，一帶一路走出國門，有涉外經驗、懂國際經濟法的律師需求也增加，例如發生陸美貿易戰時，就需要相關的談判人才。

(中國時報)