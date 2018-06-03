一站式服務 創業超簡便

美甲師邱苡禎。（陳政錄攝）

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中國時報
／上海報導

近期「制度之爭」話題引發討論，對此在兩岸均有創業經驗的美甲貼品牌「壁花小姐」創始人邱苡禎說，大陸近年力推「雙創」政策，來上海後，她才感受到真的「在創業」。

邱苡禎來自台灣，由於攻讀法國文學的背景，一直對浪漫、唯美事物感興趣，2010年開始在台灣經營文創指甲貼實體店，至今設計超過3000款不同樣式的指甲貼，幾秒內貼上後，就有彩繪效果，相較於一般美甲服務，更簡單、快速、便利、環保。

2015年赴陸考察後，邱苡禎相中大陸規模經濟，2016年赴上海創業，2017年以「文創指甲貼」，獲上海海峽兩岸青年創業大賽三等獎，獲2萬元人民幣獎金。

就兩岸創業體制來看，邱苡禎坦言，大陸力推「大眾創新、萬眾創業」，以她為例，藉上海金山區扶植政策，享受包括工商登記、各項目註冊均有協助代辦的「一站式」服務，和辦公場地租金減免等，省下許多時間。同時，近期上海為落實中央惠台政策頒布的55條措施中，包括支持台胞申請海外人才居住證等，都讓台青更無後顧之憂。

邱苡禎說，其實她在2012年時，也有在台申請創業資金，但因要求資料過多，僧多粥少而放棄；反觀大陸，更重視後續商業模式的複製、引入融資以擴大規模效應過程，來上海後，她深切感受當地創業者在擴大商業規模上，強烈的野心和積極性。

(中國時報)

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