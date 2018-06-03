川普宣布 川金會6月12如期舉行

2018年06月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩的特使金英哲（左）1日前往白宮，親自將金正恩的親筆信交給美國總統川普。（白宮網站）

萬眾矚目的「川金會」在歷經取消風波後重上正軌！美國總統川普1日在白宮接見北韓領導人金正恩特使金英哲，並收下其遞交的金正恩親筆信，隨後宣布美朝峰會將如期於本月12日在新加坡舉行。川普稱北韓表明願意實現無核化，雙方可能在川金會上宣示結束朝鮮半島戰爭狀態。

金親筆信 願實現無核化 金正恩心腹、北韓勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲於下午1時抵達，成為18年來訪問白宮的最高層級北韓官員，白宮幕僚長凱利出迎，一行人之後到橢圓形辦公室面見川普總統。約80分鐘後，川普、國務卿蓬佩奧和金英哲一同步入南草坪會見記者。

川普宣布川金會將如期舉行，表示「若不舉行，將會是重大錯誤」。他稱「金正恩希望實現無核化」，北韓有可能在金正恩任內實現政策轉變，「他們想像個正常國家一樣發展」。

川普表明 保障北韓體制

川普再次表明有意保障北韓現行體制，並指朝著正式結束韓戰的方向，川金會「可能有所進展」，將推進事前磋商。不過，川普也試圖降低外界預期，表示川金會並不會簽署文件，首次會晤即達成完全無核化共識的可能性很小。

談及與金英哲的會面情況，川普形容這是在彼此認識，是個開端，為6月12日峰會以及隨後可能與金正恩進一步會面鋪路。他說，「這將是個進程，但關係正在建立起來」，是好事。

川普還表示，川金會期間不會對朝追加制裁措施：「我們桌上有逾百種新制裁選項，但當我們談得好好的，又為何要這樣做（追加制裁）呢？」他又指，自己不會再對北韓使用「最大施壓」（maximum pressure）一詞，盼望有一天對朝制裁能撤銷。不過他認為，若對朝提供經濟援助，應由日本、南韓和大陸等周邊國家負擔，稱地理上距離遙遠的美國「沒必要支付」。

無新制裁 經援推給陸日韓

在白宮會上，金英哲將金正恩的親筆信交予川普。川普指信的「內容很有意思」，隨後又坦承還沒過目，並向記者打趣道：「各位，打開後可能會很驚訝。」據有線電視新聞網（CNN）報導，美高層官員事先透過外交管道獲悉信中內容，形容其是邁向川金會的正確一步，但並不認為內中含有北韓對無核化具體承諾。

川普再次強調，他從未說過一次首腦會晤即可解決問題，美朝之間有敵對情緒、還有很多歷史遺留下的難題。此外，川普與金英哲會面時，並未討論北韓綁架日本人等人權問題，但川普指在川金會上「可能會提及」。

南韓青瓦台總統府官員2日表示，川金會如能促成朝鮮半島結束長逾70年的戰爭狀態，將是開啟新時代的象徵性舉措，值得歡迎。

(中國時報)