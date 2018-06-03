美防長保證 助台維繫防衛能力

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國國防部長馬提斯2日在新加坡的亞洲安全峰會「香格里拉對話」重申，華府將持續參與印度太平洋地區的事務，他並保證美方會協助台灣維繫充足的自我防衛能力。馬提斯也強硬批評中國大陸在南海爭議地區擴張軍力「恫嚇及脅迫」鄰邦，未來可能招致「更嚴重的後果」，且美國於必要時將在此地區與陸方「積極競爭」。

馬提斯在第17屆香格里拉對話第2天會議，明確宣示「沒有任何單一國家可以主宰印度太平洋地區」。他表明：「印太地區是美國優先『戰區』，美國會留下。」他並承諾將支持亞洲盟邦保衛海界。

對於陸方近年一再對台灣施壓，馬提斯承諾，美將在防禦上致力與台灣合作。他並強調，「美方反對所有片面改變現狀的作為，堅持符合兩岸人民意願的解決辦法。」

他也指出：「美國的印太戰略與美中關係息息相關，而中方南海政策與美方戰略的開放原則南轅北轍，讓人懷疑中方有更廣大目標。然而，美仍持續追求建設性、成果導向的美中關係，雙方只要有可能就相互合作，若有必要則激烈競爭。當然，美方承認，中國在任何可永續發展的印太秩序中有其角色地位。」

南海問題是「香格里拉對話」一項熱門議題。馬提斯說，陸方在南海建造多處人工島並進行軍事布局，包括設立干擾裝置、部署地對空飛彈和反艦巡弋飛彈，上月又派轟6K戰略轟炸機赴南海島礁機場進行升降訓練。這些舉動有直接的軍事用意，旨在「恫嚇與脅迫」區內其他國家。

馬提斯並警告說：「我相信，當未來各國喪失和睦關係時，中方這些舉動將招致更嚴重的後果，終究無法如願以償。」

此外，關於美兩艘軍艦上月27日駛近西沙群島、激怒北京當局，馬提斯表示，「美方認為（南海）是自由且開放的海域，我們落實（南海）航行自由不是只顧及美國，而是為所有國家做的。我們不認為穿越傳統的國際海域是將該區域軍事化。」

馬提斯也直言，美方先前拒邀陸方參加環太平洋軍演，是回應其將南海軍事化。

(中國時報)

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