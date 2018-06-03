陸代表回應 台灣問題不容挑戰

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中國時報
／綜合報導

針對美國國防部長馬提斯2日在香格里拉對話有關台灣問題和南海問題的發言，大陸代表團團長、解放軍軍事科學院副院長何雷表示，台灣問題是中國的核心利益，是不容觸碰的底線和不能挑戰的紅線，解放軍有決心、有信心、有能力維護祖國的主權安全、統一和發展利益。

對於南海問題，何雷說，在中國和東盟有關國家的共同努力下，南海局勢穩定，沒有發生大的衝突和爭議。針對所謂南海島礁軍事化的問題，何雷說，某些國家打著所謂航行自由的旗號，用軍艦軍機到中國島礁臨近海域和上空進行抵近偵察和軍事活動，甚至到中國島礁12海里以內耀武揚威。

中方認為，這些行徑不僅是對中國安全穩定的影響和破壞，也是對中國主權的挑釁，實際上是南海軍事化的根源。中國政府和中國人民堅決反對這種行徑，也會採取必要的措施和手段堅決予以制止。

對於美國防長馬提斯的談話，我總統府發言人黃重諺昨天表示，對於馬提斯部長連續2年在「香格里拉對話」重申美國在《台灣關係法》下對台灣的安全承諾，並且反對任何片面改變現狀的行為，充分展現對區域情勢變化及台灣安全的重視，府方對此表示歡迎感謝。

黃重諺表示，對於近期中國大陸軍方升高對區域與兩岸安全威脅，台灣作為區域間負責任一員，除將持續強化國防，更將與友盟國家強化安全合作，共同致力於區域和平穩定。

(中國時報)

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