金住5星飯店 東道主恐得埋單

北韓領導人金正恩有可能在川金會期間下榻新加坡知名的富麗敦（Fullerton）飯店。該飯店位於新加坡河口，外觀富麗堂皇，住宿費用也要價不斐。（翻攝自Fullerton飯店網站）

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中國時報
／綜合報導

「川金會」12日將在新加坡登場，美媒報導，地點可能在聖淘沙島的嘉佩樂（Capella）飯店，金正恩則屬意下榻豪華的富麗敦（Fullerton）飯店。不過，有個棘手問題懸而未決：金正恩下榻5星級飯店，究竟誰來埋單？

由白宮副幕僚長哈金和北韓「大內總管」金昌善領軍的籌備團隊正在新加坡商討後勤安排細節。《華盛頓郵報》1日引述2名消息來源指，峰會地點應在新加坡東南角的嘉佩樂飯店，該處較為僻靜，符合美朝的維安要求。

外界研判，川金會期間，美國總統川普將下榻香格里拉飯店；而姿態甚高、手頭卻頗為拮据的北韓則要求外國支付金正恩的住宿費用。

富麗敦飯店位於新加坡河口，知名地標魚尾獅就在幾步之遙，總統套房每晚要價超過6000美元（約台幣18萬元）。

美雖不排斥替北韓埋單，但擔心平壤可能將他們的善意視為刻意羞辱，且此舉也會違反財政部制裁規定。若要申請暫停制裁，相關程序曠日廢時，因此白宮團隊正考慮請東道主新加坡出面為北韓解圍，新加坡目前僅表示願意承擔川金會部分費用。

北韓向外國獅子大開口早有先例。今年平昌冬奧主辦國南韓替北韓啦啦隊與藝術團等支付了260萬美元（約台幣7750萬元）的住宿開銷，22名北韓運動員的交通費也是由國際奧委會埋單。

(中國時報)

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