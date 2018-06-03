北韓詭計多 專家憂美又落圈套

2018年06月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會籌備緊鑼密鼓，但專家憂心，川金會可能讓歷史重演，也就是北韓在表面上讓步，但在取得需要的援助和好處後，繼續抱住核武不放。

川普1日接見北韓特使金英哲後告訴媒體，川金會將依原計畫登場，還表示協商「慢慢來，可以很快，也可以很慢」。對北韓專家與國安分析家來說，近來的局勢演變似曾相識─詭計多端的北韓政權賭很大，樂意對話，積極展開長期談判，以便賺到認可、讓步與肯定。

外交政策智庫「國家利益中心」的卡茲亞尼斯指出，「當前川普的北韓政策，處在非常不穩的狀態」。川普的策略是藉著保證北韓安全、提供經濟協助等方式，誘使北韓達成可能的核協議。卡茲亞尼斯認為，這招也許有用，但他「憂慮北韓會重施故技─收下美國的讓步與經濟援助，永遠不會放棄核武。」他提醒川普務必謹慎，別落入金氏政權過去幾十年來、對美國歷任總統設下的完美圈套。

傳統基金會資深研究員克林納表示，川普和前政府都拒絕以「次級制裁」，對付和北韓做生意的中國大陸，「最大施壓都不最大施壓了，因為川普和前朝一樣，在執行美國法律時持續手下留情。」

川普稱他不再使用最大施壓，專家憂心，此舉恐損及國際社會對北韓的施壓力道。不過智庫「美國外交關係協會」美韓政策主管史奈德認為，川普的談話並不全意味制裁舉動告終，「這代表北韓以對話換援助，我們要的是北韓以行動換援助。」所謂行動，就是無核化。川普政府多次強調，承諾無核化是峰會必要條件。

川普樂觀預測川金會將有正面結果，但專家認為言之過早。聰明的北韓談判高手碰上急於敲定協議的美國代表，同樣的歷史一再重演，失敗的都是美方。史奈德說，這次和過去的顯著差異是，由最高階的川普親自出馬，「我們不知道這回是否會有不一樣的結果。」

(中國時報)