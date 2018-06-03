棄藍綠戰袍 無黨異軍突起

2018年06月03日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

無黨籍議員參選人林緯認為新人參選最難的就是提升知名度，所以哪裡有人就要往哪去，讓大家認識他。（林緯提供）

年底選戰腳步接近，但民進黨中央執政不力，國民黨亦無新形象，有意投入議員選舉的青年認為，藍綠影響力都在退潮，況且新人在黨內初選亦難出頭，不少人改以無黨籍參選，盼以清新形象吸引中間選民。

選人不選黨 爭中間選民

眷村第3代的牛煦庭原有意代表國民黨參選桃園龜山區議員，但因國民黨初選席次未多提1席，他最後選擇不披藍袍。牛說，龜山政治形態長期被少數家族與政治人物把持，民眾對地方政治長期失望，他投入選舉可讓民眾有新選擇。

牛煦庭坦言，近來藍綠影響力都在「退潮」，中間選民數量膨脹，無黨參選反而是機會。

牛煦庭說，由於沒參加國民黨初選，省下登記費用50萬元，可拿去改裝小卡車為宣講車「龜山之聲」，沿街播送讓民眾有感的生活議題，而非吹噓自己很好的「擾民廣告」。

既然是無黨參選，牛煦庭也摒棄「市長母雞帶小雞」的傳統方式，在夜間開著宣講車，在市區各處舉行「公民小夜市」，發放問卷了解選民需求。

錢花刀口 了解人民需求

高雄大寮內坑里長黃裕玲是民進黨員，曾是綠委趙天麟參與高雄市長初選「天團」成員，原也打算參與黨內初選，但黃裕玲坦言，黨內初選民調不僅要花50萬元，初選規則對新人不利，加上青壯族群外出工作，根本不會蹲在家裡接民調電話，若真的參與黨內登記，「50萬就是丟到河裡」，寧願把錢花在選舉刀口上。

她說，趙天麟未在黨內市長初選獲勝後，她原已厭倦地方上的政治生態，打算當個平凡人就好，但仍有許多民眾鼓勵她參選，與趙溝通後，遂改以無黨參選，脫離趙的團隊。

黃裕玲直言，中間選民已厭倦舊面孔，民眾寧願「選人不選黨」；縣市合併後，林園大寮長期不被市府重視，空汙、淹水問題一直無法解決，缺少基礎建設，地方上對民進黨失望的聲音比比皆是，民眾盼基層出身的她進議會發聲，這都是支持她參選到底的主因。

哪裡有路有人 就往那去

林緯原是國民黨黨員，但參與太陽花學運後對國民黨失望，改投身民進黨，先後擔任綠委黃偉哲、陳亭妃的助理；但同樣，他年底將以無黨身分，參選台南安南區議員，力搶安南區新增的第6席議員。

林緯說，現有制度下，新人在初選而言幾乎不可能勝選，因此他才沒有加入初選改用無黨參選。他說，現在還是無名小卒，走菜市場、逐戶拜訪的基本功一定會做，「哪裡有路，哪裡有人，就往那去！」盼能逐步拉抬自己的知名度。

(中國時報)