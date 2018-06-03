縣市長選戰 單騎突圍要很拚

2018年06月03日 04:10 中國時報 張潼 、 陳慶居 、 曹婷婷 、 林宏聰 ／連線報導 ／連線報導

璩美鳳。（林宏聰攝）

蘇煥智。（莊曜聰攝）

台灣歷經3次政黨輪替，藍綠依然深陷惡鬥泥淖，全台籠罩在發展停滯的低迷氛圍中，年底縣市長選戰，台北市、苗栗縣、台南市及高雄市都有無黨籍人士表態參選，能否在選民對現有政黨失望的情況下脫穎而出，值得觀察。

前台南縣長蘇煥智在1990年代曾是民進黨政治明星，孤鳥性格讓他與民進黨漸行漸遠，今年選擇退出民進黨，以無黨籍身分參選台北市長。他指出，台灣民眾對藍綠兩黨失望，是許多人開始以無黨籍參選的原因。他也表示，失去政黨奧援，又要競選台北市這種重要戰區，參選人確實會因缺少財力、基層組織支持，選得比較辛苦。

無黨籍的苗栗縣頭份市長徐定禎，連任2屆市長即將屆滿，民進黨在久攻不下苗栗後，今年禮讓由徐為綠營披戰袍，同時結合部分無黨籍鄉鎮長，擴大中間選民磁吸效應，傾全力要攻破這塊藍營鐵壁。

「選民不想再看見藍綠政治攻防，檯面上政治人物擅長派系組織、動員，但市民關心的是經濟如何變好！」以無黨籍參選台南市長的許忠信，吹皺民進黨票倉的一池春水，也讓原本被外界視為「躺著選」的民進黨面臨票源被瓜分危機。

台南市另一位無黨籍市長參選人則是政治素人、伍彩集團總裁林義豐，他除了競選看板林立，一支《Crazy Friday》影片上架2個月，已超過100萬人次瀏覽，能為台南市長選戰激起哪一種火花，讓選民很好奇。

璩美鳳以無黨籍身分投入高雄市長選舉，日前更為此辭去統促黨發言人職務，她表示，台灣政黨分贓的時代已經過去了，如今民意抬頭，看不慣藍綠兩黨忙著選舉牟利，忘了替老百姓解決民生問題，據她了解，約有65％國人唾棄政黨，無黨籍參選有很大機會。

(中國時報)