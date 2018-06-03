服務不分黨派 無黨卡好選

2018年06月03日 04:10 中國時報 林縉明 、 王揚傑 、 甘嘉雯 、 盧金足 、 曹婷婷 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市不少里長基層實力雄厚，藍、綠支持者通吃，即便自身有政黨傾向，競選時多半選擇用無黨籍參選，像是台北市里長聯誼會長許振通是民進黨資深黨員，2014年以無黨籍登記參選；他表示，服務沒有黨派分別，把事情做好比較重要。

無黨籍新北市板橋區中正里長林煌益表示，什麼黨派的里民都有，里長總不能只為特定黨派的里民服務，只要做好服務，里民就會支持，以板橋區126個里為例，每屆里長選舉約有100個里的參選人用無黨身分，就算具有黨籍身分，在政黨推薦欄還是填上「無」。

桃園市桃園區玉山里長何漢威服務可說是遠近馳名，過去曾是國民黨市黨部幹部，因故退出後欲參選里長，最後以無黨當選，他的服務跳脫一般政黨，舉凡幫忙修繕房屋、鋪設馬路，熱心到大家要拱他參選市議員。

台中市南區城隍里長林炳儀接下父親林金城的棒子，以無黨籍參選，已連任3屆里長。他說，服務里民不分藍綠，向城隍爺善惡分明的精神學習，連任3屆都是同額競選，仍然努力打拚。

台南市麻豆區磚井里長、台南市里長會長聯合總會總會長陳育輝，在縣市合併後首度選里長，現已連任2屆，年底將尋求3連任；無黨無派的他說，這幾年藍綠鬥爭讓百姓觀感不佳，政黨不再具有絕對優勢，「做好自己卡實在。」

高雄鳳山區誠德里長楊弼勝這屆當選時年僅25歲，是高雄最年輕的里長，後來號召成立鳳山里政發展協會，獲數十位老里長力挺；楊弼勝全家政黨傾向都是藍，妻子還是國民黨大高雄青工會委員，不過他退黨以無黨籍參選，更不避諱公開支持民進黨的陳其邁選市長。

他說，黨籍沒有用，勤跑基層比較有幫助，里內住民幾千人，什麼顏色都有，里民渴望的是改變現況，與藍綠無關，無黨反而可以綜合理念。

(中國時報)