勇敢退黨 無色覺醒起風了

2018年06月03日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

今年9合1選舉相較於過往，許多原屬國民黨或民進黨的政治人物，都選擇退黨改用無黨身分參選，對於這個現象，學者指出，主要是因為他們覺得，掛大黨招牌不再會為自己的選情加分了。而黨內初選制度的設計，當然也會影響是否脫黨參選。

台大政治系教授王業立表示，從選舉制度角度而言，縣市長選舉是單一選區，基本上不利於小黨或無黨，今年會有眾多民進黨人退黨參選，是因為民進黨2年執政績效不佳。

其中，蘇煥智本來就覺得民進黨執政不好，呂秀蓮也發聲明批評民進黨背離黨德黨魂，但除了台北市之外，其他縣市主要還是兩大黨對決，所以無黨人士參選縣市長，或許只是要反映出對兩大黨的不滿，但對選舉結果的影響應該不大。

但王業立指出，倒是議員選舉，因為是複數選區，更會有讓無黨籍或小黨人士參選的誘因，因為只需要特定選民支持就可能當選。所以不僅無黨者，時代力量、綠社盟等小黨也把本次選舉視為黨茁壯的機會。

王業立表示過去議員選舉，無黨籍大概都有3成以上當選率。而本次選舉因為蔡政府執政欠佳，所以有些民進黨人會決定脫黨參選，覺得有民進黨身分是包袱。而國民黨也有人以無黨參選，是因為政黨支持度也不是很高，且過去能給候選人的資源，包括選舉經費挹注，如今因為黨產問題，能給的已經沒有以前多了，導致掛黨籍之後一方面資源不多，另一方面對形象也不見得加分。

王業立還指出，目前兩大黨雖然都是用全民調辦黨內初選決定提名，但本質有很大差異，其中民進黨是現任和新人一起參加，導致各地出現新人幹掉現任情形。但國民黨保障現任，只有多的名額才給新人角逐，所以讓新人參選的空間小，自然會使新人覺得不公，寧願脫黨。

(中國時報)