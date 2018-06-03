黃國昌矇眼咬 顧立雄難避嫌

2018年06月03日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

地震基金再保契約掀起關說風波，立委黃國昌緊咬金管會主委顧立雄為保經公司怡安「私下喬事」，更查到過去顧還曾任怡安訴訟代理人，恐有徇私之嫌。不過，根據地震基金總經理侯自維聲明，爭議重點和立委爆料「差很大」，在財委會質詢中，黃國昌也未再追問董事長業務費用不當支出的問題。

爭議重點 和爆料差很大

黃國昌周四在立法院財委會質詢地震基金再保費用一案時，直指地震基金多年來付出高額再保費用，卻「半毛都沒有賠付」，還每年花這麼多錢去再保，質疑保險經紀公司可能「中飽私囊」，點名財團法人住宅地震保險基金董事長陳明仁說明。

兩人一問一答「唱雙簧」間，陳明仁表示，和怡安的再保契約中，有載明要降低5％保費，不過怡安沒有做到，理應求償，更爆出金管會介入後，顧立雄私下向他說3件事，一是不得求償，二是總經理要留任，三是要他自己小心，「你的業務費用亂花、你恐怕會丟掉你的工作、甚至跑法院」。此時，黃國昌跳過「業務費用不當支出」問題，甚至直說「我只在意第1件事情」。

費用不當支出 黃未追問

金管會保險局證實，在最近一次例行性查核中，發現地震基金業務費用支出不清楚。根據地震基金2017決算書，業務費用項目高達5,477萬元，不過，陳明仁當時自爆此事，黃國昌在後續質詢中卻隻字不提。

遭陳明仁指控偏袒怡安的地震基金總經理侯自維，隔天發出聲明說清楚求償始末，指出陳明仁在選擇怡安作為獨家保經時，曾在電話會議中承諾怡安「只要2月28日排滿再保額度，不開天窗，不管費率多少，只罰KPI，不會罰價差」，甚至以恐嚇語氣警告，如果不接案，以後都不再合作。但在第一輪報價後，陳明仁就翻臉要向怡安「罰價差」，甚至為了自保，說要記侯自維大過，也因此產生糾紛，陳明仁上告金管會，引來顧立雄親自處理。

顧角色混淆 責任難撇清

怡安該如何賠償，本來不會是金管會直接插手，但顧立雄介入協調後，成了當事人之一，雖然顧否認要求地震基金不得求償，卻仍被黃國昌查出顧曾是怡安的訴訟代理人，質疑顧「作為金管會主委，自己客戶涉入案件之中，還擔任仲裁人角色，這樣適合嗎」。

顧立雄雖解釋，怡安在萬國法律事務所的承辦律師另有其人，在2015年與遠航一案，他只是中間幫忙訴訟，後來已解除委任，判決書也沒有他的名字。

顧在萬國事務所期間的工作內容，已經不是第1次為他惹來麻煩，之前他也遭立委賴士葆踢爆，前教育部長吳茂昆有爭議的專利案，就是萬國承辦的。

(中國時報)