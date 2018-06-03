新聞幕後－小綠刺大綠 都是為了選舉

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中國時報

立法院會期最後一天，財政委員會上演一齣「小綠背刺大綠」的戲碼，堪稱本屆立委質詢官員最精彩絕倫的質詢大秀。這齣戲卡司堅強，領銜主演為秀場天王、時代力量立委黃國昌，最佳配角則是串連全場的「住宅地震保險基金會」董事長陳明仁，國民黨立委曾銘宗友情客串，反派擔綱則是金管會主委顧立雄。

這一次的背刺並不是第一次，也不一定是最痛的一次，但絕對是最精心策劃的一次。從黃國昌的質詢脈絡，不免讓人懷疑，一切都是設好的局，最終目標就是要請顧立雄入甕。

一開始針對陳明仁的質詢，還稱得上好聲好氣；到了質詢中段，再由陳明仁口中爆出金管會主委「施壓」不得求償，迫使顧立雄走上備詢台；到此，即將邁入精華片段，黃國昌先質問顧立雄與怡安保險經紀是否有關係？待顧立雄否認後，立即翻出2015年顧立雄曾任怡安保險經紀辯護人的舊帳，狠狠打臉顧。

當然，若不是擔任主席的藍委曾銘宗做人情，破例讓黃國昌的質詢時間延長到30分鐘，也無法完整呈現這齣起、承、轉、合如此一氣呵成的大戲。最後曾銘宗更是作出裁示，宣佈全案移送地檢署，靜待調查水落石出。

時代力量成立以來，一向被視為「民進黨側翼」，進入國會2年，批判在野國民黨的力道更勝於監督執政民進黨。不過，年底地方大選將至，或許是感受到「大綠」不再禮讓，加上「小綠」標籤不撕，遲早會泡沫化，因此近來背刺戲碼也越來越多，而黃國昌身為黨主席，自然要揮大刀，與民進黨切割。

至於黃國昌與顧立雄的恩怨，也絕非僅止於此，之前兆豐案、慶富案，兩人就數次針鋒相對，早有宿怨。不要忘了，還有另一起大創案，黃國昌才爆料顧立雄之妻、經濟部次長王美花曾找下屬向他關說，「只讓大創罰錢就好，不要撤銷進出口許可證。」

黃國昌連續2天指控顧立雄夫婦關說，鑿斧之深，無非是要拉抬「小綠」，但如此不顧過去曾在同一陣線的情誼，肯定讓「大綠」心寒。

(中國時報)

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