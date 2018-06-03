林為洲稱尊重制度 暫不脫黨

2018年06月03日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨新竹縣長提名瀕臨破局，紛爭白熱化！國民黨主席吳敦義昨受訪時，暗指過去曾為民進黨籍的林為洲紀錄不好，表示要提名忠於黨和國家的人，不會提大家都不支持的人。林為洲則回稱是制度問題，他不會離開國民黨，在8月27日開始候選人登記前都會爭取黨中央續用全民調辦初選。

日前國民黨中常會決議撤銷原本用全民調方式產生年底新竹縣長提名人選的決議，讓民調領先的黨籍立委林為洲相當不滿，甚至一度揚言也有可能脫黨參選。

昨日吳敦義對媒體表示「你去看看林為洲先生過去的紀錄，你去看看就知道。」他還反問，黨提名縣長候選人，難道是為了選而已嗎？提名當然是為了當選，更要提一個忠於國民黨、國家，又有能力與經驗，能得到各方響應與支持，最終有最高當選機會的人。「如果提一個所有人全部都不支持，黨能做這樣的事嗎？」

吳敦義指出，並非每個縣市都用全民調，金門縣就用徵召的。「假如只有一個人主張全民調，其他所有人都反對，國民黨還要用全民調去討好一個，其他通通拒絕嗎？」

吳敦義表示，希望再與所有有意願參選的人多溝通，好好協調，再決定提名機制。

稍後林為洲深夜受訪時強調，此事非關個人，是制度問題，因為去年10月制度就訂了，規定協調不成就民調，如今100公尺賽跑已經跑了90公尺才改制度，有信賴保護問題。

至於吳敦義提到曾加入民進黨的忠誠問題，林為洲回應自己就是因為不認同陳水扁時代的民進黨才離開，距今已10年，國民黨內也有許多人曾加入其他政黨。

林為洲強調，自己是因認同國民黨價值才會加入，包括認可國民黨未來在台灣可以扮演重要角色，在野可以監督民進黨，不要讓政策失衡，確保台灣安全和經濟發展。而且自己是拋棄民進黨加入國民黨，怎麼會是對國民黨不忠誠？

林為洲宣稱不會離開國民黨，在8月27日候選人開始登記前會一直爭取執行原本的制度，如果按照原本全民調制度而未出線，他則會全力支持國民黨提名的人選。

但被問到若最終黨中央不採用原本全民調制度初選，是否會脫黨參選？林為洲回稱，這個比較難想像，也算是假設性的問題。他說，黨中央沒做民調，他也會持續做民調給黨參考，他相信到8月27日前都還有機會讓黨中央接受採用原本的制度。

(中國時報)