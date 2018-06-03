派系擺不平 鐵票區也會淪陷

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中國時報

國民黨中常會臨時決定更改新竹縣長黨內初選方式，讓早早宣布參選的林為洲相當不滿，但黨主席吳敦義回稱新竹縣長提名過去就很複雜，國民黨都是非常不容易才穩住這個局面。乍看深藍的新竹縣，其實派系勢力非常難以擺平，加上民進黨這次提名的鄭朝方，形象清新，又是前縣長之子，國民黨如果再喬不攏，恐怕將繼1997年後，再度痛失新竹縣長寶座。

新竹縣雖然歷來是大選當中除了花東、金馬之外，與苗栗並列為藍營得票率最多的縣市，但國民黨在這個地區深受派系影響，1997年縣長選舉，國民黨提名竹東宋派的鄭永金參選，但同派系的邱鏡淳違反承諾，脫黨參選，讓民進黨的林光華以36.12％勝出，首度在新竹縣執政。

2001年國民黨再提鄭永金，因為承諾邱鏡淳只做一屆，得以戰勝林光華。然而2005年國民黨還是提名鄭永金，讓邱、鄭再結樑子。雖然鄭連任了，但2009年換邱鏡淳被國民黨提名時，鄭乾脆結合原本敵人林光華的勢力，共推國民黨籍議長張碧琴脫黨參選，三方角逐下讓邱鏡淳僅以38.48％得票率險勝。

本屆縣長選舉，民國黨徐欣瑩表態參選，民進黨提名的鄭朝方是鄭永金之子，有得自父親派系的優勢，本身又具備外型佳、能歌善舞的年輕、清新形象，倘若國民黨最終有人脫黨參選，4方角逐之下，國民黨幾乎篤定落敗。如何讓各方派系心服口服團結打選戰的老問題，再度在新竹縣考驗國民黨。

(中國時報)

林為洲稱尊重制度 暫不脫黨

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