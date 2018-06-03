雙颱恐接力形成 不排除侵台

2018年06月03日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

南海的熱帶低壓預估12至24小時內將增強為颱風，是否造成雙颱夾擊？下周一後才會明朗。（天氣風險公司提供）

台灣附近恐有颱風接力形成！氣象局指出，位於南海的熱帶擾動已於昨日早上形成熱帶性低氣壓，有機會於今日形成今年第4號颱風艾維尼，至於菲律賓東方海面的普通低氣壓，也可能在下周一、二之後形成第5號颱風馬力斯，且不排除登陸台灣，但不確定性仍高，預估下周一過後會較明朗。

距離遠 相互牽引的機率低

氣象局預報員陳建安指出，目前評估南海的熱帶性低氣壓於今日生成颱風機率較高，生成後路徑應會朝向海南島方向走，也許偏東或偏西一點，恐於下周二替台灣南邊帶來一些水氣，但登陸台灣機率較低。

至於位於菲律賓東方海面的普通低氣壓，陳建安說，大約在今日有機會轉為熱帶性低氣壓，並於下周一、二過後形成颱風，未來路徑變數仍大，有可能朝菲律賓北邊移動再轉往東北，或是前進至巴士海峽才轉向，甚或沒有轉向，直穿越菲律賓北部後往華南方向走，而後兩者的狀況可能對台灣造成較大的影響。

至於是否會有雙颱擾台情形，陳建安表示，一般倘若雙颱距離1200公里內，發生互旋、相互牽引的機率較高，但目前看來颱風形成順序有先後，且距離約有1600至1700公里，相互牽引的機率不高，要再持續觀察。

氣溫回暖 南部最高34度

氣象局指出，這波受到微弱鋒面影響，迎風面東半部、基隆北海岸、北部山區不定時有些小降雨，北部平地雲量增多，背風面的中南部地區則是多雲到晴，陽光露臉的好天氣；溫度一天比一天回暖1至2度，北部、東北部今日高溫28至30度，明日高溫30至31度，南部地區今、明兩天則持續悶熱，高溫在32至34度之間，東半部高溫為30度上下。

(中國時報)