工業富聯 8日上交所掛牌上市

2018年06月03日 04:10 中國時報 吳瑞達 ／綜合報導 ／綜合報導

鴻海集團關係企業富士康工業互聯網（FII，股票名稱：工業富聯）董事長陳永正2日透露，工業富聯將於6月8日在上海交易所敲鐘上市。陸媒推估，上市後，工業富聯可望成為大陸市值最高的科技股。

綜合陸媒報導，陳永正於昨日在北京舉辦的DeepTech 2018深科技大會上發表演講時，做出上述宣布。他表示，6月8日上市對工業富聯來說，將是很興奮的一個時間點。

他並指出，公司上市後，工業富聯將會具有三大核心優勢，包括擁有工業領域的Know-How、自主研發及生產精密工具的能力，以及過去40年發展中所累積的龐大數據。正是因為如此，得以幫助美國蘋果公司解決日本及德國廠商解決不了的問題。

界面新聞報導，本次工業富聯IPO已在5月24日進行承銷申購，此次合計承銷19.69億股，占承銷後總股本10％，每股承銷價13.77元人民幣（下同），預計將集資271.28億。工業富聯已於5月27日晚間公布網路申購結果，每個中簽戶只能認購1千股。

同時，參與工業富聯IPO配售的投資者來頭都不小，以大陸央企投資平台與互聯網BAT百度、阿里巴巴、騰訊三巨頭為主。在大陸央企方面，包括上海國投協力發展股權投資基金合夥企業、中央匯金，中國國有企業結構調整基金。此外，中國人壽、東方明珠等企業也參與認購。

華夏時報報導，先前分析人士預計，工業富聯上市後，目標市值區間是2018年本益比的16至20倍，對應目標價區間為13.6至17.0元，結合近期市場熱炒新股情形觀察，不排除工業富聯短期股價表現有超出市場預期可能。

業內人士表示，如果按照目前A股市場，電子設備及服務業加權平均本益比約40.9倍估算，工業富聯上市後總市值可望超過6千億元，成為A股市值最高的台商控股上市企業。

另外，此次工業富聯進軍A股，也被外界視為鴻海集團謀求轉型升級，未來將致力於人工智慧（AI）、工業互聯網等新領域的舉措，其登陸A股後的百億元募資，預料會為公司發展注入新血。

(中國時報)